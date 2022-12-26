CHP’li Öztunç Akbelen ormanında planlanan talan için iktidarı uyardı. Aklınızdan dahi geçirmeyin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’ne kaynak sağlanması için yapılması planlanan kömür ocağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta kanun teklifi olarak getirilen ancak toplumsal muhalefet sonrası 10. Kez geri çekilen zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açan yasayla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP'li ÖZTUNÇ “Kömür hevesleri, kör bir hırsa döndü. Bu nasıl bir ısrardır ki, İkizköy’de kömür çıkaracağız diye, Bodrumu susuz bırakacak, ülkemizi yıllık 5 milyar dolarlık turizm gelirinden mahrum bırakacaklar” çıkışında bulundu.

Zeytinliklerin madenciliğe açılmasının da yer aldığı torba kanun teklifi 14 Aralık’ta TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülmüştü.

Öte yandan Akbelen için Yeniköy termik santralinde 80 kadar kesim motorunun hazır bekletildiği iddia edildi.

CHP'li Öztunç’un açıklaması şöyle:

"YURTTAŞ TEPKİSİ KARŞISINDA GERİ ÇEKTİLER"

“Mart ayında yönetmelikle geldi, tüm yurttaşlarımızı karşılarına aldılar, Danıştay yürütmesini durdurdu. Hiçbir şey olmamış gibi, Meclis'e kanunla getirdiler ancak yurttaş tepkisi karşısında geri çektiler. Peki neden? ‘Beşli Çete’nin ısrarları yüzünden. Günaşırı arayarak Meclis'i, milletvekillerini bunaltmış haldeler. Tüm Meclis yaka silkiyor. Tekrar uyarıyoruz. Dönüp vatandaşa izah edemeyeceğiniz tekliflerle TBMM’yi de bu halkın gündemini de meşgul etmeyin.

“İÇME SULARININ AKIŞ YÖNÜ DEĞİŞECEK”

Son teklifte, zeytinlik alanda madencilik yapanlardan her yıl işletme ruhsat bedeli kadar çevre ile uyum bedeli alınacağı, maden sahalarına faaliyet öncesindeki ağaç sayısı kadar zeytin ağacı dikilerek rehabilite edileceğini söylediler. Sayıştay her yıl diyor ki, bu sahalar rehabilite edilmiyor. Bu proje, Bodrum’un susuz kalması anlamına geliyor. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne hazırlattığı raporda, Akbelen Ormanı’nda madencilik yapılırsa, Bodrum’un içme suyu kuyularını besleyen alt su havzalarının su akış yönü değişecek. Bu kömür yataklarına ilişkin maden açık işletme izni verilirse, Bodrum ilçesi susuz kalacak. Ülkemiz, 5 milyar dolarlık turizm gelirinden mahrum kalacak. Bu nasıl bir hırstır.

“ZEYTİN YASASINI ISITIP ISITIP ÖNÜMÜZE GERİ GETİRMESİNLER”

Kömürü çıkacağım diye Akbelen Ormanı’nı yok edecek firmanın yıllık kazancı 200 milyon lira iken, halka ve devlete yıllık sağlık maliyeti 20 milyar lira. Onların ticari kazancının 100 katını devletimize yükleyecekler. Onların kazancının 10 katı devletimizin kasasından sağlık faturalarına gidecek. Kamu yararı da yok. Kör hırs iyi bir şey değildir. Gözünüz kendinizden başka hiç bir şey görmüyor. Bodrum’un yıllık turizm gelir 5 milyar dolar. Devletimizin kasasını boşaltacak, bütçemizi zarara uğratacak bu tarz rant projelerine izin vermeyeceğiz. Zeytin yasasını ısıtıp ısıtıp önümüze geri getirmesinler. Bu işin peşini bırakmayız.”