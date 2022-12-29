Bu fotoğraf Akbelen Ormanları'nda bu sabah çekildi. Rezalete bakar mısınız?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji yeni bir çevre katliamına daha imza atmıştı.

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesine karşı İkizköylülerin mücadelesi sürüyor.

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Limak'a ait Kemerköy Termik Santralinin bacası çevreye zehir saçıyor. Akbelen Ormanları bu santrale kömür sağlamak için talan edilmeye çalışılıyor.

Fotoğrafı Akbelen'de nöbet tutan Muğla Çevre Platformu gönüllüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İYİ PARTİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, İYİ Parti Milletvekilleri ile birlikte Muğla Akbelen Ormanları’nda zeytin ağaçlarının kesilmesini protesto etmişti.

Ergun, “Asırlık zeytin ağaçlarına kıymayın, yakmayın, sökmeyin” demişti.

AKBELEN’DE MÜCADELE SÜRÜYOR

Zeytinlik alanlarda madencilik yapımının önünü açan yönetmeliğin çıkmasının ardından zeytin sahalarında kesim başlamıştı. Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji tarafından kömür temini için ağaç kesilmesi ve maden sahalarının genişletilmesine karşı bölgede yaşayan vatandaşlar yaklaşık 3 yıldır direnişini sürdürüyor.

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alanda bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından linyit maden ocağı yapılmak için kesilmek istenmişti. İkizköylüler karara itiraz etmiş ve 22 Nisan’dan itibaren nöbet tutmaya başlamıştı. 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ancak köylüler ekipleri engellemişti. 28 Temmuz’da başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve köylüler yangınla mücadele ederken şirket işçileri de bir günde 105 ağaç kesmişti. Ağaç kesiminin duyulması üzerine İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, jandarma eyleme sert müdahalede bulunarak 60’a yakın eylemciyi gözaltına almıştı.

Yürütmenin durdurulması kararı alınmıştı. Ancak 27 Kasım’da Akbelen Ormanı’ndaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nde maden sahasının genişletilmesine karşı verilen yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. 4 yıldır mücadeleye devam eden İkizköylüler, yılbaşında da da nöbete devam edecekler.