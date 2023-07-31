Akbelen’li çobandan ders niteliğinde sözler: Limak'ın yaptığını düşman yapmaz

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki olan YK Enerji’nin elektrik üretimi ihtiyacı için maden sahasını genişletmek için yapılan ağaç kesimine karşı pazartesi gününden bu yana protestolar şiddetlenerek artıyor.

Akbelen’li köylü çobanın Yeniçağ Gazetesi’ne yaptığı çarpıcı açıklamalar Limak Şirketi ve AKP iktidarına ders verecek nitelikte. 70 yaşındaki Akbelen’li çoban Tuncer Saraçoğlu’nun, “Limak’ın yaptığını düşman yapmaz” dediği açıklaması, sarsıcı ama bir o kadar da gerçeklerden oluşuyor.

İşte Akbelen’li doğasever çobanın o gündem olacak sözleri;

Ben İkizköy’ün çevre komitesinden Tuncer Saraçoğlu. İkizköy’ün çobanı. İkizköy’de zeytin bahçem var. Kömür madeni Işıkdere mahallesine kadar geldi. Işıkdere mahallesini yok etti. Şimdi de geriye bir Akbelen Ormanı kaldı. O da giderse biz de biteriz, ben de ailemle birlikte biterim.

“EVLERİMİZ ÇÖKECEK DURUMDA”

Şimdiye kadar neleri kaybettik? Zeytinliklerimizi kaybettik. Ceviz bahçelerimiz gitti. İncir bahçelerimiz gitti. Çam balı üretimi tamamen bitti. Nohut tarlalarımız yok. Mercimek tarlalarımız yok. Susam bahçelerimiz gitti. Ayrıca tertemiz orman havamız yerine şu anda baca gazıyla yaşıyoruz. Uykumuz kaçtı. Gece sabaha kadar kaya kırma, dinamit patlatma, kaya yükleme… Takır tukur kulağımızın dibinde… 4 yıl gece uykumuz olmadı. Uyuyamadık. Evlerimizin duvarları çatladı. Evlerimiz şu anda çökecek durumda. Köylünün sağlığı çok olumsuz etkilendi.

“İDAMLA YARGILASANIZ NE YAZAR”

Ne kadar çok insanımız anti-depresan hap kullanıyor… Akbelen Ormanı’nın orman olarak kalması, biz İkizköylüler için hayati bir konudur. Biz İkizköylüler anayasanın bize tanıdığı sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Yaşam hakkımız gasbedilemez. Bu memleket bizim. Biz kim miyiz? Toprağına, ağacına, havasına, suyuna, ovasına sahip çıkan yurtseverleriz ve bu yüzden ağır cezada yargılandık, cezamızı aldık. İdamla yargılasanız ne yazar! Dedik ya; biz vatanseveriz.

“KOMŞULARIMIZ KANSERDEN ÖLDÜ”

Bir yıl içerisinde kanserden ölen komşularımızın isimlerini söylüyorum; Kadir Çoban, boğaz kanseri. Turan Çoban, akciğer kanseri. Yaşar Üstün, akciğer kanseri. Ahmer Onur, pankreas kanseri. Hasan Özkan, lenf kanseri. Vedat Şimşek, akciğer kanseri. Allah rahmet eylesin. Bunlar öldüler gittiler. Yeniköy Kemerköy santralleri ömrünü doldurdu, işi bitti. Bu çukur bir zamanlar cennetti, şimdi cehennem oldu. Toprak kavrulmuş, çöl olmuş…

“LİMAK’IN YAPTIĞINI DÜŞMAN YAPMAZ”

Limak şirketi ve İçtaş şirketi toprağımızı öldürdü. Bunu düşman yapmaz. Kimler müsaade ediyor, kimler izin veriyor bu vicdansızlara! O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını 3 kuruşa satan bu vicdansızlar kim? Neredeler? Su ve vicdan nöbetindeyiz. Toprağın üstü, altından da değerli. Kutsal topraklarımızı talan edecekler, yok edecekler. Bizler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz sadece kendimiz için değil, doğayı korumak içindir.