Akbelen'de katliamı anlatan en iyi fotoğraf. Kızılçam ağacı en az 150 yıllık

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de iki termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı'ndaki katliamı anlatan en çarpıcı fotoğraflardan biri ortaya çıktı.

Akbelen'de katliamı anlatan en iyi fotoğraf. Kızılçam ağacı en az 150 yıllık

Bu fotoğrafı Yeniçağ gazetesi yazarı Sedat Kaya çekti. Muğla'nın İkizköy’de Akbelen Orman’ında maden sahasını genişletmek için gerçekleştirilen ağaç katliamına dair görüntü ve fotoğraflar haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. Bölgeye giden doğasever vatandaşlar kenetlenerek nefesimizin daha fazla zarar görmesini engellemek için tüm gücüyle mücadeleye devam ediyor.

78 hektarlık alanın katledildiği Akbelen Ormanı’nda, 150 yıllık kızılçam ağacının acımasızca kökünden kesilmesi fotoğraf karesine yansıdı. Çarpıcı görsel, doğa katliamı gerçeğini bir kez daha gözler önüne sererek yürekleri burktu…

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