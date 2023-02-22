Akciğer kanseri hastaları nelerle beslenmeli

Dünya üzerinde en fazla rastlanan Akciğer kanserine yakalananların beslenmelerine mutlaka özen göstermesi gerekiyor. İşte bir çok uzmanın uygun gördüğü beslenme çeşidi ve hangi besinlerin alınmasının gerekliliği…
AKCİĞER KANSERİ HASTALARINA İYİ GELEN BESİNLER HANGİLERİDİR
Soğan acı,
Soğan,
Şalgam,
Turp,
Yeşil soğan,
Maydanoz,
Sinirli yaprak,
Çam sakızı,
Kekik,
Kenircu,
Karahindiba,
Karaturp,
Maydanoz,
Reyhan,
Roka,
AKCİĞER KANSERİ NASIL BESLENMELİ
Karahindiba yemeği
Karahindiba karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır. Yemeklerde kullanılır.
Karnabahar
Vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, Karaciğer güçlendirici, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.
Kereviz ve yaprakları
Kereviz ve yaprakları karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.
Lahana
Çiğ ve pişmiş halde kabul edilir.
Ayrıca suyundan istifade edilir.
Bilmek önemlidir ki, bütün oluk lahanalar aynen faydalıdır ve tedavi edici önemi vardır.
Limon
Limon kabuğu ile birlikte et makinesinden geçirilir.
Gün boyunca içilen suya ve yemeklere eklenir.
Pancar kırmızı
Pancarı soymadan haşlayın ve kullanın.
Salatalara ve diğer besin türlerine ekleyin.
Her gün kabul etmek çok fayda verir.
Şifa değeri çok yüksektir.
Pazı
Pazı yemeği prostat için çok faydalıdır.
Pırasa
Vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı karaciğer güçlendirici, özelliği bulunmaktadır.
Sarımsak Kastamonu
Baş sarımsak pişmiş veya çiğ halde kabul edilir.
Çiğ halde sarımsağı önce ufak doğrayın ya da ezin.
Bu durumda 15-20 dakika kaldıktan sonra kullanılır.
Aslında uygun gıdalara eklenmektedir.
Pişmiş halde gün içinde 1-3 baş sarımsak yenilebilir.
Sinirli yaprak
İdrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı, Karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı özelliği bulunmaktadır.
Enginar ve yaprakları
Karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.
Havuç
Havuç suyu veya pişmiş halde kullanın.
Yemeklere ve salatalara eklenir.
Isırgan otu yemeği
Isırgan otu yemeği bağışıklık sistemi güçlendirici, karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.
Kabak
Kabak karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.
Günde 1 bardağa kadar kabak suyu almayın faydası büyüktür.
Ayrıca kavrulmamış kabak çekirdeğinden 1 avuç kabul etmek önerilir.
Sebze
İstediğiniz sebzeyi alabilirsiniz.
Pişmiş veya çiğ halde yenilebilinir.
Tereyağı. ( Vitamin ve mineral deposu. Devadır. )
Peynir ( Yağlı ve tuzu az olan peynirden kullanın.)
Yoğurt suyu ( Toksinlerden arındırmak böbrek ve bağırsakları çalıştır. )
Siyah turp
Gün içinde salatası yapıp tüketiniz.
Soğan
Esasen Kırmızı soğandan kullanmak önerilir.
Soğanı çiğ ve pişmiş halde kabul etmek gerekir.
Kızartılmış durumda algının faydası düşer!