Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri vakalarında patlama. Bakın sebebi neymiş

Akciğer kanserinin baş sorumlusu olarak sigara kullanımı gösterilir. Ancak uzmanlar son dönemlerde sigara içmeyen insanlarda da akciğer kanseri vakasının giderek arttığını açıkladı.

Avrupa, Amerika ve Asya'da 30.000'den fazla hastanın analizi, hava kirliliğine bağlı ince parçacıkların tümörleri tetiklediğini ortaya çıkardı.

İspanyol El Pais’te yer alan habere göre, son yıllarda onkologlar, tam olarak açıklayamadıkları, büyüyen bir fenomenle karşı karşıya kaldılar: Giderek daha fazla insan hiç sigara içmeden akciğer kanserine yakalanıyor. Tüm vakaların yaklaşık %15'ini oluşturuyorlar.

Yayınlanan yeni bir çalışma, kansere sebep olan etkenlerden birine işaret ediyor: kirli havada asılı kalan küçük parçacıklar. Çalışma, Birleşik Krallık, Kanada, Güney Kore ve Tayvan'dan sigara içmeyen 33.000 kişide -yakıt yanma dumanlarında bulunan en küçük parçacık olan- 2,5 mikronluk parçacıkların (PM 2,5) seviyelerini ve akciğer kanseri insidansını analiz etti.

Yazarlar, hiç sigara içmemiş veya çok nadiren sigara içmiş kişilerde tipik bir akciğer kanseri belirteci olan EGFR geninde mutasyona sahip kişiler üzerinde odaklandı. Sonuçlar, hava kirliliği seviyeleri ile bu tümörlerin bağı arasında açık bir ilişki olduğunu gösterdi.