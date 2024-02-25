Akciğer kanseri hastaları neler yemeli

İYİ GELEN GIDALAR NELERDİR

Maydanoz, Sinirli yaprak, Çam sakızı, Kekik, Soğan, Şalgam, Turp, Yeşil soğan, Kenircu, Karahindiba, Karaturp, Maydanoz, Reyhan, Roka,

Kereviz ve yaprakları Kereviz ve yaprakları karaciğeri kuvvetlendirici, vücudu toksinlerden temizleyici idrar çıkartıcı, bağırsakları harekete geçirici özelliği vardır.

Lahana Çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir.

Ayrıca suyu da faydalıdır. Bilinmesi gerekir ki, bütün lahana çeşitleri aynı şekilde iyileştirici ve tedavi edici öneme sahiptir.

Limon Limon kabuğu ile birlikte kıyma makinesinden geçirilir. Gün içinde içtiğiniz suya ve yemeklere katılır.

Pancar kırmızı Pancarı kabuğuyla birlikte haşlayın ve kullanın. Salatalara ve diğer gıda türlerine ilave edin. Her gün tüketmek çok yararlıdır. Şifa değeri çok yüksektir. Pazı Pazı yemeği prostat için çok iyidir. Pırasa Vücudu toksinlerden temizleyici idrar çıkartıcı, bağırsakları harekete geçirici karaciğeri kuvvetlendirici, özelliği vardır.

Sarımsak Kastamonu Baş sarımsak çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Çiğ olarak sarımsağı öncelikle küçük parçalara ayırın ya da ezin. Bu şekilde 15-20 dakika beklettikten sonra alın. Aslında uygun gıdalara katılmaktadır. Pişmiş olarak gün içinde 1-3 baş sarımsak yiyebilirsiniz. Karahindiba yemeği Karahindiba karaciğeri kuvvetlendirici, vücudu toksinlerden temizleyici idrar çıkartıcı, bağırsakları harekete geçirici özelliği vardır. Yemeklerde kullanılır.

Karnabahar Vücudu toksinlerden temizleyici idrar çıkartıcı, Karaciğeri kuvvetlendirici, bağırsakları harekete geçirici özelliği vardır. Sinirli yaprak İdrar çıkartıcı, bağırsakları harekete geçirici, Karaciğeri kuvvetlendirici, vücudu toksinlerden temizleyici özelliği vardır.

Enginar ve yaprakları Karaciğeri kuvvetlendirici, vücudu toksinlerden temizleyici idrar çıkartıcı, bağırsakları harekete geçirici özelliği vardır. Havuç Havuç suyu veya pişmiş olarak alın. Yemeklere ve salatalara eklenir. Isırgan otu yemeği Isırgan otu yemeği bağışıklık sistemini güçlendirici, karaciğeri kuvvetlendirici, vücudu toksinlerden temizleyici idrar çıkartıcı, bağırsakları harekete geçirici özelliği vardır.

Kabak karaciğeri kuvvetlendirici, vücudu toksinlerden temizleyici idrar çıkartıcı, bağırsakları harekete geçirici özelliği vardır. Günde 1 bardak kadar kabak suyu içmek faydası büyüktür. Ayrıca kavurulmamış kabak çekirdeğinden 1 avuç almak önerilir. Sebze İstediğiniz sebzeyi seçebilirsiniz. Çiğ veya pişmiş olarak yenebilir.

Tereyağı. ( Vitamin ve mineral deposu. Devadır. )

Peynir ( Yağlı ve tuzlu olmayan peynirden kullanın.) Yoğurt suyu ( Toksinlerden temizlemek böbrek ve bağırsakları çalıştır. )

Siyah turp Gün içinde salatasını yaparak yiyiniz.

Soğan Özellikle Kırmızı soğanı tercih etmek önerilir. Soğanı çiğ ve pişmiş olarak almak gerekir. Kızartılmış halde soğanın faydası azalır...