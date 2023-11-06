Akciğer kanseri hastalarına nasıl beslemeliyiz

AKCİĞER KANSERİ HASTALARINA İYİ GELEN BESİNLER



Maydanoz,

Sinirli yaprak,

Çam sakızı,

Kekik,

Kenircu,

Karahindiba,Soğan acı,

Soğan,

Şalgam,

Turp,

Yeşil soğan,

Karaturp,

Maydanoz,

Reyhan,

Roka,



AKCİĞER KANSERİ HASTASI NASIL BESLENMELİ

Karahindiba yemeği

Karahindiba karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır. Yemeklerde kullanılır.

Karnabahar

Vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, Karaciğer güçlendirici, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.

Kereviz ve yaprakları

Kereviz ve yaprakları karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.

Lahana

Çiğ ve pişmiş halde kabul edilir.

Ayrıca suyundan istifade edilir.

Bilmek önemlidir ki, bütün oluk lahanalar aynen faydalıdır ve tedavi edici önemi vardır.

Limon

Limon kabuğu ile birlikte et makinesinden geçirilir.

Gün boyunca içilen suya ve yemeklere eklenir.

Pancar kırmızı

Pancarı soymadan haşlayın ve kullanın.

Salatalara ve diğer besin türlerine ekleyin.

Her gün kabul etmek çok fayda verir.

Şifa değeri çok yüksektir.

Pazı

Pazı yemeği prostat için çok faydalıdır.

Pırasa

Vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı karaciğer güçlendirici, özelliği bulunmaktadır.

Sarımsak Kastamonu

Baş sarımsak pişmiş veya çiğ halde kabul edilir.

Çiğ halde sarımsağı önce ufak doğrayın ya da ezin.

Bu durumda 15-20 dakika kaldıktan sonra kullanılır.

Aslında uygun gıdalara eklenmektedir.

Pişmiş halde gün içinde 1-3 baş sarımsak yenilebilir.

Sinirli yaprak

İdrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı, Karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı özelliği bulunmaktadır.

Enginar ve yaprakları

Karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.

Havuç

Havuç suyu veya pişmiş halde kullanın.

Yemeklere ve salatalara eklenir.

Isırgan otu yemeği

Isırgan otu yemeği bağışıklık sistemi güçlendirici, karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.

Kabak

Kabak karaciğer güçlendirici, vücudu toksinlerden arındırıcı idrar söktürücü, bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır.

Günde 1 bardağa kadar kabak suyu almayın faydası büyüktür.

Ayrıca kavrulmamış kabak çekirdeğinden 1 avuç kabul etmek önerilir.

Sebze

İstediğiniz sebzeyi alabilirsiniz.

Pişmiş veya çiğ halde yenilebilinir.

Tereyağı. ( Vitamin ve mineral deposu. Devadır. )

Peynir ( Yağlı ve tuzu az olan peynirden kullanın.)

Yoğurt suyu ( Toksinlerden arındırmak böbrek ve bağırsakları çalıştır. )

Siyah turp

Gün içinde salatası yapıp tüketiniz.

Soğan

Esasen Kırmızı soğandan kullanmak önerilir.

Soğanı çiğ ve pişmiş halde kabul etmek gerekir.

Kızartılmış durumda algının faydası düşer!



