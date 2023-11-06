Belçika'da kanser vakaları 15 yılda yüzde 31 arttı

Belçika'da 2004 ile 2019 arasındaki 15 yılda kanser vakalarının yüzde 31 arttığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Belçika'da kanser vakaları 15 yılda yüzde 31 arttı

Belçika'daki Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün araştırmasına göre, ülkede 2004'te 61 bin 524 olan kanser vaka sayısı yüzde 31 artışla 2019'da 84 bin 954'e çıktı.

Kovid-19 salgınında hastanelerin durumu ve hastaneye gidenlerin sayısının azalması nedeniyle 2020 ve 2021 istatistikleri araştırmanın bazı kısımlarında dikkate alınmadı.

Enstitü Başkanı Philippe Defeyt, kanserli hasta sayısındaki artışı büyük oranda nüfus yapısındaki değişikliğe bağladı. Belçika'nın nüfusunun 2004'ten 2021'e kadar 1,13 milyon kişi, yani yüzde 10 arttığını hatırlatan Defeyt, aynı zamanda nüfusun giderek yaşlandığını vurguladı.

Defeyt, "Nüfus artıyorsa ve aynı zamanda yaşlıların oranı da yükseliyorsa kanser vakalarındaki artış bizi şaşırtmamalı." dedi.

Enstitünün araştırmasında 55 yaşından küçük kişilerde kanser tespit oranının son 3 yılda yüzde 1'in altında olduğu belirtildi. Buna karşılık yaş yükseldikçe kanser riskinin arttığı ve bunun istatistiklere yansıdığı kaydedildi.

Araştırmaya göre, 65 yaşındaki erkeklerde kanser görülme oranı yüzde 2,24, kadınlarda ise yüzde 1,41 oldu. 80'lerine gelen erkeklerde kanser oranı ise yüzde 4'e çıktı.

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KANSER TÜRLERİNE GÖRE DURUM

Kanser türleri incelendiğinde ise kadınlarda en çok görülen tür olan meme kanseri vaka sayısının değişmediği ortaya çıktı. 2004-2005 döneminde 10 bin 929 olarak kaydedilen meme kanseri vakası 2020-2021 döneminde sadece 13 yükselerek 10 bin 942 oldu.

Cilt kanseri vakaları ise kadınlarda yüzde 138, erkeklerde yüzde 130 arttı. Erkeklerde en sık rastlanan tür olan prostat kanseri yüzde 16 azaldı, pankreas kanseri ise yüzde 50 çoğaldı. Kadınlarda ise pankreas kanseri sayısı yüzde 72 arttı.

Akciğer kanserine yakalananların sayısı ise kadınlarda yüzde 86 yükselirken erkeklerde yüzde 20 düştü. Kadınlarda akciğer kanserinin artması, sigara içen kadın sayısının yükselmesine bağlandı.

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