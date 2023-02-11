11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bu akciğer testini hemen yapın. Geçemeyenler doktora koşsun

Bu akciğer testini hemen yapın. Geçemeyenler doktora koşsun

Sosyal medyada paylaşılan akciğer testi dikkat çekti. Bu testten geçemeyenlerin acilen doktora görünmesi gerektiği vurgulandı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:03
Takip Et

Akciğer testi

Bu akciğer testini hemen yapın. Geçemeyenler doktora koşsun
+
Aa
-

Sosyal medyada paylaşılan akciğer testi gündem oldu. Videoda nefes alıp verilecek sürelere göre, akciğer kapasitenizin ölçüldüğü görüldü. Bu testten geçemeyenler, acilen doktora görünmesi gerekliliğin altı çizildi.

Hava kirliliği, kötü alışkanlıklar, yanlış nefes alıp verme gibi pek çok sebeplerden akciğer sağlığının etkilenebildiği bildirildi.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından denenen test, size akciğerleriniz hakkında detaylar vereceği ifade edildi.

Akciğerleriniz gerektiği kadar oksijen alıyor mu? Hiç merak ettiniz mi? İşte bu test ile akciğerinizin kapasitesini ve oksijen seviyesini kolayca tespit edebilirsiniz. 

AKCİĞERLERİNİZ NE DURUMDA? 

Nefes alıp A noktasından B noktasına kadar nefesinizi tuttuktan sonra nefesinizi verebilirsiniz. A noktasında başlayıp B noktasına kadar rahat bir şekilde nefesinizi tutabiliyorsanız sevinebilirsiniz. Akciğerleriniz iyi durumda. Ancak nefesinizi tutmada zorlanıyor, o kadar süre bekleyemiyorsanız bir doktora görünmenizde fayda var.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
4
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
5
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
6
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.