Bu akciğer testini hemen yapın. Geçemeyenler doktora koşsun

Sosyal medyada paylaşılan akciğer testi gündem oldu. Videoda nefes alıp verilecek sürelere göre, akciğer kapasitenizin ölçüldüğü görüldü. Bu testten geçemeyenler, acilen doktora görünmesi gerekliliğin altı çizildi.

Hava kirliliği, kötü alışkanlıklar, yanlış nefes alıp verme gibi pek çok sebeplerden akciğer sağlığının etkilenebildiği bildirildi.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından denenen test, size akciğerleriniz hakkında detaylar vereceği ifade edildi.

Akciğerleriniz gerektiği kadar oksijen alıyor mu? Hiç merak ettiniz mi? İşte bu test ile akciğerinizin kapasitesini ve oksijen seviyesini kolayca tespit edebilirsiniz.

AKCİĞERLERİNİZ NE DURUMDA?

Nefes alıp A noktasından B noktasına kadar nefesinizi tuttuktan sonra nefesinizi verebilirsiniz. A noktasında başlayıp B noktasına kadar rahat bir şekilde nefesinizi tutabiliyorsanız sevinebilirsiniz. Akciğerleriniz iyi durumda. Ancak nefesinizi tutmada zorlanıyor, o kadar süre bekleyemiyorsanız bir doktora görünmenizde fayda var.