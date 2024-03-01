Akciğerlerin iltihaplanmasını önlüyor. Bu ot başka ot

Doğal ürünlerin popülerliği arttıkça, şifalı bitkiler de insanların dikkatini çekiyor.

Ancak, bu bitkilerin sağlığa etkilerini bilmeden önce doktorunuza başvurmanız çok önemli.

Akciğer iltihabı, insanların en çok korktuğu hastalıklardan biri. Ama ıspıt otu, bu hastalığı önlemeye yardımcı oluyor.

Ispıt otunun faydaları şunlardır:

-Hodan otu çayı, vücuttan fazla suyu atar

-Akciğer iltihabını engeller

-Sakinleştirici bir etkiye sahiptir

-Emziren annelerin sütünü çoğaltır

-Bronşit tedavisine destek olur

-İltihabı azaltır

-Sedef hastalığı tedavisinde faydalıdır

-Romatizmal eklem iltihabına iyi gelir

-Depresyonla savaşmaya yardımcı olur

-Diyabet riskini azaltır

Akciğer enfeksiyonu nedir?

Akciğer enfeksiyonu, akciğer dokularının mikropların sebep olduğu bir hastalıktır.

Akciğer enfeksiyonları çoğunlukla bakteri, virüs, mantar veya bazen de parazitlerden kaynaklanır. Akciğer enfeksiyonlarının en yaygın türleri zatürre (pnömoni) ve bronşittir.