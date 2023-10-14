Akdeniz'de deprem!

AFAD Akdeniz, Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akdeniz'de deprem!

Editör: Özlem KIRAL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.20'de, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

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KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNE "4" DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 76.6 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.20'de, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.

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