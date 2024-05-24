Akdeniz'de hortum vatandaş kamerasında

İskenderun ilçesindeki Akdeniz açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonuyla görüntülendi. Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yaptığı yağışlı hava uyarısının ardından, İskenderun körfezinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Karaağaç Mahallesi açıklarında ortaya çıkan hortum, kısa süreli etkili olup karaya ulaşmadan kayboldu. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmedi. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtti.