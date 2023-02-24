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Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a 16 yıl hapis cezası. Tecavüzle suçlanıyordu

ABD'de Los Angeles mahkemesi, 2013'te bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanan Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu Harvey Weinstein'e, 16 yıl ek hapis cezası verdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:40
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Tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a 16 yıl hapis cezası

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a 16 yıl hapis cezası. Tecavüzle suçlanıyordu
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Mahkeme, 19 Aralık’ta mahkeme jürisi tarafından kimliği gizlenen ve "Jane Doe 1" takma adı verilen bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Weinstein'e ilişkin kararını açıkladı.

AA'nın haberine göre; Karar kapsamında, 70 yaşındaki Weinstein'e Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak 16 yıl daha ceza verildi.

"Jane Doe 1" takma adlı kadın oyuncu mahkemede, "O geceye kadar çok mutlu ve kendine güvenen bir kadındım. Sanık bana acımasızca saldırdıktan sonra her şey değişti. Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok." diye konuştu.

Kurbanı tanımadığını söyleyen Weinstein ise suçlamaları reddetti.

Karardan önce, "Lütfen beni ömür boyu hapis cezasına çarptırmayın. Bunu hak etmiyorum." şeklinde konuşan Weinstein, masum olduğunu savundu ve "tuzağın" kurbanı olduğunu iddia etti.
Weinstein, "Jane Doe 1" takma adı verilen kadın oyuncuya Şubat 2013’te şehirdeki bir film festivali sırasında otel odasında saldırmakla suçlanmıştı.

ÇOK SAYIDA KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYORDU

Ayrıca, aynı davada başka bir davacının cinsel taciz suçlamasından beraat eden Weinstein, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un eşi Jennifer Siebel Newsom'un da dahil olduğu diğer üç cinsel saldırı suçlamasında ise jürinin karara varamaması sonucu ceza almadı.

Weinstein, Şubat 2020'de New York'taki mahkemede çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkması ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" etiketiyle gündeme getirmesi, dünyada kampanyaya dönüşmüştü.
#MeToo" kampanyasıyla birlikte Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından, ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

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