Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözü ne anlama gelir?

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözü ne anlama gelir?

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözünün anlamı: Akıllı bir düşmandan gelebilecek kötülükler bilinebilir; ona göre önlem alınır. Akılsız bit dostun ne yapacağını tahmin edemezsiniz.

Akılsız bir insan dostu için iyi niyet beslediği durumda bile yaptığı işin ne gibi neticeler getireceğini bilmediği için insana kötülük edebilir. Akılsızlık, iyi bir niyet ile olsa da kötü neticeler verebilir.

İyi ve faydalı netice için iyi niyet yeterli olmamaktadır, bunun için ilk olarak akıl gereklidir. Ancak insanın düşmanının akıllı olması gereken tedbirleri ve önlemleri aldırmaktadır.

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