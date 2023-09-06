Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer atasözünün anlamı nedir?

Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer atasözünün anlamı nedir?

Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer atasözünün anlamı: Gereğinden çok düşünürseniz, birtakım fırsatları kaçırırsınız.

Tedbirli kişi, istediği şeyi elde etmek için sağlam yol arar. Bunun için de sonucu almakta gecikir. Atak kişi ise tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.

Önlem almaya, hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse, hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar. Bunun için de düşünüp taşınır, kolay kolay karar veremez. Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar veren kimse, tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır.

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