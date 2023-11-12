Akıllı olmak başka… Etkili olduğunu göstermek başka

Körü körüne iş yapanlardan değil, aklın, her şeyin önünde olduğunu kabullenenlerdenim.

Bağırmaya…

Çağırmaya pek pabuç bırakmam.

Özür dilemem gerekirse diler…

Yenilgiyi kabul etmem gerekirse kabul eder, rakibimin elini havaya kaldırırım.

Aklım bana “Öyle yap!” diyorsa, öyle yaparım.

*

Her şeye rağmen yine de bir olumsuzluk yaşarsam, tevekkül eder Rabb’imin;

“Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır. Siz bilmezsiniz. Biz biliriz.” mealinde Kur’an’da yazan sözünde olduğu gibi, aklımın yetmediği yerde kendimi rahatlatmak adına vicdanımın sesine kulak veririm.

O nedenle de çoğunlukla ‘keşke’ yerine hep ‘iyi ki’yi diyenlerdenimdir.

*

CHP ailesi içinde aile bireyleri eski genel başkanının dinlenmesini isterken, kendilerine daha genç bir genel başkan seçiyorlar ne var bunda?

Üstelik de yanında oldukça deneyimli eski bir genel başkan ve de genel başkanlar varken.

*

Ancak 13 yıldır CHP’de Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanına çöreklenerek ne ürettikleri pek de bilinmeyenlerin kovanlarına çomak sokulduğunda…

İstedikleri gibi at oynatamayacaklarını anladıklarında…

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazanan Sayın Özgür Özel’in ikinci tura geçmeden elini kaldırmak istemesine rağmen bir güruh, bir atımlık barutlarını da ‘Ya başarırsak!..’ düşüncesiyle -ki bu pek mümkün olmuyor- Kılıçdaroğlu’na baskı yaptılar.

*

Oysa Sayın Kılıçdaroğlu, doğru olan düşüncesini dillendirmiş, “İkinci tura gitmeyelim.” demiş. Keşke ağırlığını koyup, kimseyi dinlemeyip, yeni genel başkanın elini havaya kaldırmış olsaydı.

Doğrusu çok da şık olurdu.

Parti içinde gereksiz polemiklerin önünün alındığı gibi delegelerin ortaya koyduğu iradeye saygı duyulduğunun gösterilmesi bakımından da çok da önemli bir mesaj verilmiş olurdu ki bu da şık bir görüntü vermek demekti.

*

Ha, o kişi; -CHP Malatya Milletvekili Sayın Ağababa’nın söylediği gibi- provokatör ajan mıdır, değil midir, orasını bilemem ancak Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik söylemiyle haddini aştığını…

Kraldan çok kralcı olmanın, krala nasıl zarar veriyor olduğunu da göstermiş oldu.

*

Tam da o nedenle değişim gerekli işte.

Kraldan çok kralcıların…

Parti içine çöreklenmiş olan parazitlerin ayıklanması, ayrıca yeni parazitlerin oluşmasına izin verilmemesi için değişim gerekli elbette.

*

Demem şu ki; son anda, Sayın Kılıçdaroğlu hiç gereği yokken, tartışılır hale getirildi.

Bu ise hiç de şık olmadı.

Gerçekten!..