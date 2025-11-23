Beklenen an geldi…

“Gidilecek mi, gidilmeyecek mi?” derken, merak bitti.

Gidiliyor.

*

“Hayırlı olsun” diyemeyeceğim.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörist başını neden muhatap alır?

Koskoca devlet için onun görüşleri neden bu kadar önemlidir?

Ve neden bu devlet -üstelik de milletin rızasını almaksızın- bu kişinin ayağına gider.

Neden?

*

Bu alınan karar:

Ne demokrasi adına…

Ne barış ve kardeşlik adına…

Ne şu adına ne bu adına, asla övünülecek…

Meydan okunulacak bir durum değildir.

*

İyi de ne oldu da birdenbire, pek de anlaşılamayan bir şekilde, -hani, ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ denircesine- Sayın Bahçeli, bir gün geldi ve terörist başını DEM grubuna davet etti.

*

Oysa düne kadar onun hakkında söyledikleri taptaze bir şekilde kulaklarımızda çınlıyor.

Zaten o nedenle de şehit ailelerinden, gazilerden, milletten oy alamamış mıydı MHP?

*

Yetmedi bu çıkışının dozajını arttırarak devam ettirdi.

Ve bebek katiline birdenbire ‘Kurucu Önder’ deyiverilirken, bir de ‘Önderlik’ payesi verildi.

Sahiden de dağ fare doğurmuştu!

*

Sonra ‘Barış Süreci’ adı verilen, sürecin komisyonu’ kuruldu…

Her kesim dinlendi…

Görüşler alındı…

Diğer taraftan DEM ha bire bu sürecin olmazsa olmazı olarak, “İmralı’nın muhatap alınmasını” adres gösterdi!

Sonunda bunu da başardı.

Ancak fire verdi.

İmralı’ya gidecekler arasında CHP’nin de olacağını düşünüyorlardı ya, CHP oylamaya dahi katılmadı.

*

…Ve İmralı’nın muhatap alınması hayırlı olur mu?

Bence olmaz!

Olmaz ama İktidar, çoğunluk gücünü bir kere de burada gösterdi ve Apo muhatap alındı maalesef.

Yetmedi, Sayın Bahçeli, Silivri ile İmralı’yı eşit tutarak:

“Silivri’ye gidiliyorsa, İmralı’ya da gidilir.” deyiverdi.

*

Evet, ikisi de cezaevidir.

Ama Silivri’de yatanlarla, İmralı’da yatan arasında da çok büyük fark vardır.

Silivri’de yatanlar katil değillerdir.

Henüz suçlu oldukları bile kanıtlanmamıştır.

Ayrıca da yaşadıkları ülkeye ihanet etmemiş, savaş açmamışlardır.

Peki, İmralı’daki öyle mi ki Sayın Bahçeli, Silivri ile İmralı’yı benzeştiriyor?

Olacak şey değil!

*

Yetmiyor o kişi için umut hakkı isteniyor!

Muhatap alınması isteniyor!

Sizce de düşündürücü değil mi?

Sahiden de içler acısı bir konu ya, neyse!

*

Kanımca, CHP doğru bir karar verdi ve oylamaya katılmadı.

“Hiçbir demokratik ilerleme yok.”

“Kayyım uygulamaları sürmekte…”

“Tüm meselenin İmralı’ya gidip gitmemeye sıkıştırılmasına milletin rızası yoktur!” dedi.

“Milletin rızası olmayınca da CHP’nin orada olmasına gerek yok!” demeye getirildi.

*

Görünen o ki millette bu evlat acısı varken, Apo’yu affetmeyecekleri gibi önümüzdeki süreçte AKP’yi de MHP’yi de affetmeyecektir.

Tarih ise:

“Cumhur İttifakını; karşılarında siyasi bir erg varken, bir bebek katilini muhatap aldı” diye yazar sanırım.

*

Ne demiş ozan?

“Görecek günler var daha!”

*

Görelim bakalım o günler neyi gösterecek.!