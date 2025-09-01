Akın Gürlek'ten CHP'li isme tazminat davası!

19 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gürlek'e "seyyar giyotin" dediği bir videoyu paylaşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için başsavcılık paylaşım nedeniyle Aydın hakkında "kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açılmıştı.

15 Eylül'de görülecek üçüncü duruşma öncesi Gürlek'in Aydın'a 100 bin TL değerinde bir tazminat davası açtı.

Davanın dilekçesinde; Gürlek'in uğradığı hakaret ve haksız ithamlar sonucu yaşadığı üzüntü nedeniyle davalıdan 100 bin TL tazminatın faizi ile birlikte tahsili istendi.

