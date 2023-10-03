Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rus müdürü "Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Başka ülkedeki kendi santralimizdir” dedi

Mersin’de yer alan Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rus müdürü, “Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Başka ülkedeki kendi santralimizdir” açıklamasında bulundu.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rus müdürü "Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Başka ülkedeki kendi santralimizdir” dedi

Editör: Özlem Kıral

Bir Rus devlet kanalında konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, “Biz, kendi topraklarımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak Zoteeva’nın açıklamasına şu sözlerle tepki verdi: Bu açıklama malumun ilanıdır! Bu anlaşmaya imza atanlara soruyorum, siz bu durumdan utanmıyor musunuz? Buna imkan verenler yerli ve milli olmaktan bahsedemezler!

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İnşaatı henüz bitmeyen Akkuyu Nükleer Santrali’nin tehlike saçtığı ortaya çıkmıştı. Mersin’deki yüzde 51’i Rusya’ya ait olan Akkuyu Nüklere Santralı’nın çalışmaları uzmanların tüm uyarılarına karşın hız kesmeden devam ediyor.

Projenin temel yapılarında çatlaklar oluştuğu daha önce de gündeme gelmiş, bu da Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi tarafından kabul edilmişti. Ayrıca nükleer güç santrallarının eski teknoloji olduğunu belirten uzmanlar her zaman kaza riskinin olduğunun altını çizmişti.

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