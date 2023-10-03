Ekim ayı iş yeri kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte iş yerlerine özel kira artış oranları da ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekim ayı iş yeri kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 4,75 olurken, yıllık enflasyon yüzde 61,53 seviyesine çıktı.

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,75 yıllık yüzde 61,53 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 55,30 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55,30 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 56,28 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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TÜİK enflasyonu açıkladı
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