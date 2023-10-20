Akkuyu'da yüksekten düşen işçi, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen işçi İlyas Bul (26), tedavi gördüğü hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYNAK: DHA
Akkuyu'da yüksekten düşen işçi, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

Olay, 14 Ekim'de ilçede yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin inşaat sahasında meydana geldi. Müteahhitlik şirketi çalışanı İlyas Bul, yüksekten düşerek yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Bul, bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlyas Bul'un cenazesi kent merkezinde toprağa verildi. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Aynı sahada 6 Ekim’de inşaat iskelesinde bir müteahhitlik şirketi çalışanı da düşerek hayatını kaybetmişti.

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