AKP billboardlarına saldırı

Kaynak: İHA
AKP billboardlarına saldırı
Bilecik'te Cumhur İttifakı ve AKP adayı Mustafa Yaman'ın posterlerinin asılı olduğu billborardlara saldırı düzenlendi. AKP Bilecik İl Başkanlığı saldırıyı kınadı.

Yerel seçim çalışmaları bir yandan hızla devam ederken bazı münferit olaylarda yaşanıyor. yaşanması toplumda iyi karşılanmıyor. Bu olayların en son örneği Bilecik’te yaşandı.

Bilecik İstasyon ve TOKİ bölgelerinde sabah saatlerinde Mustafa Yaman’ın açıklamış olduğu projelerinin yer aldığı görsellerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldığı görüldü.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, “Partimizde görevli hukukçu arkadaşlarımız konu ile ilgili gerekli işlemleri başlattılar. Çevredeki güvenlik kameraları üzerinden incelemeler yapılıyor. Kısa sürede saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağını ümit ediyoruz” denildi.

aw164798-01.jpg

aw164798-02.jpg

aw164798-03.jpg

aw164798-04.jpg

Son Haberler
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı Gündem
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler?
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı Magazin
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar Dünya
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı Sağlık
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi Siyaset
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı Yerel Haberler
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı