AKP billboardlarına saldırı

Yerel seçim çalışmaları bir yandan hızla devam ederken bazı münferit olaylarda yaşanıyor. yaşanması toplumda iyi karşılanmıyor. Bu olayların en son örneği Bilecik’te yaşandı.

Bilecik İstasyon ve TOKİ bölgelerinde sabah saatlerinde Mustafa Yaman’ın açıklamış olduğu projelerinin yer aldığı görsellerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldığı görüldü.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, “Partimizde görevli hukukçu arkadaşlarımız konu ile ilgili gerekli işlemleri başlattılar. Çevredeki güvenlik kameraları üzerinden incelemeler yapılıyor. Kısa sürede saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağını ümit ediyoruz” denildi.