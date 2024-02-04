AKP Denizli adaylarını açıkladı. Dört ilçe MHP'ye bırakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP Denizli adaylarını açıkladı. Dört ilçe MHP'ye bırakıldı
Cumhur İttifakı, Denizli'nin 19 ilçesinde göstereceği belediye başkan adaylarını tanıttı. AKP 15 ilçede kendi adayını çıkardı. 4 ilçede ise MHP’nin adayları desteklenecek.

Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin 19 ilçesinden göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı.

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşen Denizli Aday Tanıtım Toplantısı’nda 19 ilçenin 15'inde AKP, 4'ünde ise MHP'li isimler aday gösterildi.

2.jpg

İşte Cumhur İttifakı tarafından açıklanan Denizli belediye başkan adayları:

Merkezefendi: Ekrem Başer

Pamukkale: Halil Pekdemir

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş

Çivril: Gürcan Güven

Baklan: Yusuf Gülsever

Bozkurt: Akif Bayar

Çameli: Cengiz Arslan

Çardak: Hüsnü Yılmaz

Tavas: Hüseyin İnamlık

Kale: Mehmet Salih Sağınç

Beyağaç: Mustafa Akçay

Güney: Halil Ayhan

Acıpayam: Fikret Gümüş

Babadağ: Murat Kumral

Bekilli: Mustafa Çoban

Çal: Fethi Akcan (MHP)

Honaz: Ali Semerci (MHP)

Buldan: Mesut Sarıbaloğlu (MHP)

Serinhisar: Cemal Kobaş (MHP)

OSMAN ZOLAN YENİDEN ADAY

Denizli’nin mevcut AKP’li Belediye Başkanı Osman Zolan, AKP tarafından yeniden aday gösterildi. Zolan’ı Denizli’de MHP’de destekleyecek.

osman-zolan1.jpg

3.jpg

1.jpg

İlgili Haberler
AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ barlar sokağında seçim çalışması yaptı. ‘Afiyet olsun kızlar’
AKP’nin adayı, emekli aylığından şikayet eden yurttaşa böyle yanıt verdi: Huzur içinde uyandığımız cennet vatanımız var
AKP'nin Hatay adayları belli oldu. 4 ilçede MHP desteklenecek
‘Geçinemiyoruz’ diyen emekli vatandaşa AKP’li adaydan skandal yanıt. Emekliye bir bardak çayı çok gördüler
AKP'de aday krizi büyüyor. İlçe örgütü topluca istifa etti 20 yıllık tabela indirildi
Son dakika... Erdoğan AKP’nin Bursa adaylarını açıkladı
Son dakika... Erdoğan AKP’nin Bursa adaylarını açıkladı
Son Haberler
İstanbul’da bir binanın çatısında yangın Gündem
İstanbul’da bir binanın çatısında yangın
Yaşlılara spor desteği: Camilerde grup egzersizleri başladı Video
Yaşlılara spor desteği: Camilerde grup egzersizleri başladı
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti Spor
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti
İnanılır gibi değil! Aydın'da taksiye binen kadın hem taksiciye küfür etti hem de geçtiğimiz günlerde canice öldürülen taksi şoförü örnek gösterildi Video
İnanılır gibi değil! Aydın'da taksiye binen kadın hem taksiciye küfür etti hem de geçtiğimiz günlerde canice öldürülen taksi şoförü örnek gösterildi
Güler misin ağlar mısın? Sokak röportajında 'geçinemiyorum' dedi, pahalılıktan şikayet etti. Seçimlerde 'Erdoğan'a oy verdim, pişman değilim' dedi Video
Güler misin ağlar mısın? Sokak röportajında 'geçinemiyorum' dedi, pahalılıktan şikayet etti. Seçimlerde 'Erdoğan'a oy verdim, pişman değilim' dedi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Taymaz’dan 'kırılmayan fay' uyarısı. 7'lik potansiyele sahip! Gündem
Deprem uzmanı Prof. Dr. Taymaz’dan 'kırılmayan fay' uyarısı. 7'lik potansiyele sahip!
Alman basınından flaş iddia. Mesut Özil siyasete mi atılıyor? Gündem
Alman basınından flaş iddia. Mesut Özil siyasete mi atılıyor?