AKP Denizli adaylarını açıkladı. Dört ilçe MHP'ye bırakıldı

Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin 19 ilçesinden göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı.
AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşen Denizli Aday Tanıtım Toplantısı’nda 19 ilçenin 15'inde AKP, 4'ünde ise MHP'li isimler aday gösterildi.
İşte Cumhur İttifakı tarafından açıklanan Denizli belediye başkan adayları:
Merkezefendi: Ekrem Başer
Pamukkale: Halil Pekdemir
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş
Çivril: Gürcan Güven
Baklan: Yusuf Gülsever
Bozkurt: Akif Bayar
Çameli: Cengiz Arslan
Çardak: Hüsnü Yılmaz
Tavas: Hüseyin İnamlık
Kale: Mehmet Salih Sağınç
Beyağaç: Mustafa Akçay
Güney: Halil Ayhan
Acıpayam: Fikret Gümüş
Babadağ: Murat Kumral
Bekilli: Mustafa Çoban
Çal: Fethi Akcan (MHP)
Honaz: Ali Semerci (MHP)
Buldan: Mesut Sarıbaloğlu (MHP)
Serinhisar: Cemal Kobaş (MHP)
OSMAN ZOLAN YENİDEN ADAY
Denizli’nin mevcut AKP’li Belediye Başkanı Osman Zolan, AKP tarafından yeniden aday gösterildi. Zolan’ı Denizli’de MHP’de destekleyecek.