AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ barlar sokağında seçim çalışması yaptı. ‘Afiyet olsun kızlar’

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala çalışmalarını sürdürüyor. Dağ, seçim çalışmaları çerçevesinde İzmir’i ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Dağ, ayrıca Alsancak semtinde kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu halk arasında ‘barlar sokağı’ olarak bilinen Gül Sokak'ı ziyaret etti.

Bir eğlence mekanında oturan müşterilere selam veren Dağ, vatandaşla yaptığı sohbette genel olarak artık İzmir halkında bir yorgunluğun görüldüğünü belirtti.

Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yaptı. Hamza Dağ, "Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok." diye konuştu.

Dağ, barlar sokağı ziyaretini sosyal medya hesabından, "İzmir’imizin her sokağında, her caddesinde" notuyla paylaştı.