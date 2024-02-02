AKP'de aday krizi büyüyor. İlçe örgütü topluca istifa etti 20 yıllık tabela indirildi

Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ve AKP MKYK Üyesi Kasım Gülpınar’ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilmemesi üzerine AKP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne geçiş yapmıştı. Gürpınar'ın istifası sonrası Şanlıurfa’da bulunan AKP’liler de istifasını vermeye başladı.

AKP Siverek İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları üyeleri de topluca istifasını verdi. İlçe Başkanlığının 20 yıllık tabelası yerinden söküldü.

"DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ KASIM GÜLPINAR LEHİNE İSTİFA ETTİK"

AKP Siverek Gençlik Kolları Başkanı İhsan Konacak, yaptığı açıklamada,"2011'den beri sürdürdüğümüz tüm görevlerimizden değerli büyüğümüz Kasım Gülpınar lehine istifa ettik" ifadelerini kullandı.

“YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN ADAY OLDU”

AKP’den istifa eden Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Belediye Başkanı adayı oldu. Gülpınar’ın ardından AKP'den aday gösterilmeyen eski Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçti.