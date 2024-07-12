AKP en düşük emekli maaşına zam için tarih verdi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı haberdeydi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilerin beklediği haberi duyurdu.

Kök maaşı düşük olduğu için zam alamayan emeklilerin maaşına düzenleme yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1.8 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanabilecek. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan12 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık zam farkı yüzde 24,73 olarak netlik kazandı.

Fakat AKP iktidarının getirdiği "kök maaş" düzenlemesi sebebiyle 1,8 milyon emekli maaşlarında bu farkı görememiş ve Temmuz ayına zamsız girmişti.

KESİN TARİH VERİLDİ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla dair yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" ifadelerini kullandı.

"Seyyanen zam gündemde yok"

Emekli maaşları düzenlemesi için seyyanen zam gündemde değil. Güler, dün yaptığı açıklamada seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Düzenlemenin en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Emekliler yılın ilk yarısında yüzde 49,25 oranında zam almıştı.