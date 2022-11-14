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Veli Ağbaba: İmralı ile görüşüldüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yarın bırakın HDP’yi, Öcalan ile görüşürlerse hiç şaşmayız. Aldığımız duyumlara göre de bir irtibat sağlanmış durumda. İmralı ile görüşüldüğü de kulağımıza gelen bilgiler arasında." dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:53
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Veli Ağbaba: İmralı ile görüşüldüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında

Veli Ağbaba: İmralı ile görüşüldüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

“Siyaset çok ilginç. Siyasetçiler bir gün siyah dediklerine bir gün beyaz diyorlar. Bir gün düşman olduklarına bir gün kardeş oluyorlar. Aslında Bahçeli ile Erdoğan’ın ilişkisini biliyorsunuz. Birbirlerine etmedikleri hakaret kalmamıştı. Kavgada, sokakta söylenmeyecek sözleri karşılıklı olarak Bahçeli ile Erdoğan birbirlerine söylüyorlardı. Aniden kardeş oldular. Hem Bahçeli’nin hem de Erdoğan’ın HDP söylemlerinde de benzer bir ilişki.

Bahçeli ilkeli siyasetin örneklerini bizlere sunmaya devam ediyor. Daha 6 gün önce ‘AKP-HDP görüşmesi son derece doğal ve doğru bir adım’ demişti. 6 gün sonra Elazığ’da; ‘PKK neyse HDP odur’ söylemini tekrar dillendirmeye başladı. Şaşırdık mı, vallahi şaşırmadık.

Düne kadar CHP’ye, ittifaka laf söyleyenler, ‘HDP, PKK, CHP, 6’lı masa’ diyenlerin gerçek yüzü de ortaya çıkmış durumda. Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin birbirleriyle görüşmesinden daha doğal bir şey olamaz ama bu kadarda terörize edilemez. Bizim itirazımız bu tür söylemlere, günlük siyasi hareketlerde ikiyüzlü söylemleri dile getirmek istiyoruz.

Alışığız dedik… 2019 seçimlerini hiç unutmayın… Cumhurbaşkanı, TRT’de Öcalan’ın mektubunu yorumlamıştı. HDP tabanına Öcalan’ın mektubunda yazan direktiflere uymasını tavsiye etmişti. Bahçeli, Öcalan’ın mektubu için; ‘Terörist başının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur’ diye kızmış ve HDP seçmenine, Öcalan üzerinden mesaj vermişti. ‘Öcalan’ın sözlerini dinleyin’ demişti, HDP tabanına. Bunu da unutmamak lazım. HDP’ye ‘Apo’yu dinlemediği’ için kızan, ‘Apo’nun kardeşi TRT’ye çıkınca’ gıkı çıkmayan Bahçeli, Erdoğan’ın ülkenin itibarını sıfırlayan politikalarına ses etmeyen Bahçeli, AKP HDP’yle görüşmesinde neredeyse CHP’ye kızacak. Seçim sürecinde AKP’ye ‘HDP görüşmelerine bizi de çağırın’ derse, şaşırmayız. Ama biliyoruz ki bugün ittifakımızı suçlayanlar, onları düştükçe ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yarın bırakın HDP’yi, Öcalan ile görüşürlerse hiç şaşmayız. Aldığımız duyumlara göre de bir irtibat sağlanmış durumda. İmralı ile görüşüldüğü de kulağımıza gelen bilgiler arasında. Seçimi kazanmak için gerekirse Öcalan ile de görüşürler gerekirse PKK’yla da görüşürler; bu siyasi anlayış.”

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Deli Veli
14.11.2022 16:55
Herseyiniz yalan dolan CHP..daha bu günkü terör mesajınızda bile PKK diyemediniz Öcalan derken bile hain terör örgütü PKK diyemiyorsunuz..üç oy alabilmek için bin yalan söylüyorsunuz..  
 
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