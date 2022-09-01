AKP iktidarında Atatürk Orman Çiftliği arazisi 382 dekar azaldı. Rant yağması devam ediyor

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım'ın 2002-2022 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki değişime ve betonlaşmaya ilişkin sorularına yanıt verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sertel, "AKP iktidarının yetkilileri başta Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin büyükşehir belediye başkanı olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği'ne göz koydular. Her alanını betonlaştırmaya çalıştılar. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne yazık ettiler" dedi.

Yıldırım’ın yanıtını aktaran Sertel, şöyle konuştu:

"20 yıldır ülkeyi yönettiklerini sanan iktidarın yetkililerinin yeşil deyince aklına dolar geldiğini hepimiz biliyoruz. KİT Komisyonu'nda Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım'a sorular sorduk. Dedik ki, 'Atatürk Orman Çiftliği, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ne kadar yeşil alan kaybetti? Beton ayak izi ne kadar arttı? Gelen yanıtları sizlerle paylaşmak istiyorum. Atatürk Orman Çiftliği’nin arazisi AKP döneminde 382 dekar azaldı. Betonlaşma arttı. 382 dekar azalarak 33 bin 105 dekara düştü. Betonlaşma, 31 bin 445 metrekare arttı. Beton ayak izi 314 bin 685 metrekareye çıktı. 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 55 bin 538 dekar üzerine kurulan Atatürk Orman Çiftliği yine Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında Hazine'ye bağışlandı. Bu arazi varlığı o günden bugüne Ankara'da çorak bir vadide bir vaha, yeşil alan olarak yaratıldı.

Atatürk Orman Çiftliği dünya üzerinde örneği az görülen çok geniş bir alanda çok önemli bir üretim alanı haline geldi. Ne yazık ki AKP iktidarının yetkilileri başta Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin büyükşehir belediye başkanı olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği'ne göz koydular. Her alanını betonlaştırmaya çevirdiler. 382 dekar azalarak 33 bin 105 dekara düştü. Ayak bizi betonlaşma 31 bin 445 metrekare attı. Beton ayak izi ne yazık ki bugün 314 bin 685 metrekareye çıktı. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne yazık ettiler. Bunu iktidara geldiğimizde önleyeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği'ni aslına, vasfına uygun, üreten, yeşili koruyan bir hale getireceğiz."

SARAY İNŞA EDİLDİ

Atatürk Orman Çiftçiliği'ndeki (AOÇ) 252 metrekaresi kapalı, 6 bin 293 metrekaresi açık olmak üzere toplam 6.545 metrekarelik alan 10 yıllığına kiralanacağı açıklanmıştı. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de dün yayımlanan ilanında, kiralama gerekçesi olarak "spor tesisleri ve alanları ile tesis ve alanlara gelen halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılanması" gösterilmişti. Alanı kiralamak isteyenler 25 Ağustos 2022 tarihine kadar AOÇ Müdürlüğü'ne tekliflerini sunabilecekti. İlana göre; alana aylık 17 bin lira+ KDV kira ödenecek ve 61 bin 200 lira peşinat yatırılacak.

Öte yandan 29 Ekim 2014 tarihinde, Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için AİHM'e dava açılmıştı. AİHM Türkiye'den Saray için savunma istemişti.

AİHM’e taşınan Atatürk Orman Çiftliği alanında Kaçak Saray davası süreci devam ederken Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'dan bir açıklama gelmişti.

Candan, "30 Ağustos tarihli yazı ile "dostane" çözüm olmadığı için 22 kasıma kadar hükümetin savunması istenecek ve sorular sorulacak. Yargılama başlıyor." ifadelerini kullanmıştı. Atatürk Orman Çiftliği’nde Kaçak Saray inşası devam ederken plan davasında alınan yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaması ve iç hukuk yollarının tüketilmesi üzerine 2015 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Mimarlar Odası Ankara Şubesi başvurmuştu.