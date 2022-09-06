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  • Atatürk'ün bu sözünü Vasiyet Odası'ndan kaldırdılar. Kimin işine gelmedi

Atatürk'ün bu sözünü Vasiyet Odası'ndan kaldırdılar. Kimin işine gelmedi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Atatürk Köşkü’nde Atatürk’ün Vasiyet Odası’nda yer alan sözünün kaldırıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:25
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 10:27
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Trabzon Atatürk Köşkü’nde Atatürk'ün sözünü Vasiyet Odası'ndan kaldırdılar

Atatürk'ün bu sözünü Vasiyet Odası'ndan kaldırdılar. Kimin işine gelmedi
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Haziran 1937'de son kez kaldığı Trabzon'daki köşkünde “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyacağım. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum” diyerek noter huzurunda bütün mal ve mülk varlığını Türk milletine bağışladı.

Atatürk'ün bu sözü Atatürk Köşkü'ndeki Vasiyet Odası'nda yer alıyordu.

O SÖZ KALDIRILDI

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nu Trabzon’da ağırlayan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, milletvekillerine Atatürk Köşkü'nü gezdirdi.

Atatürk'ün o meşhur sözünü milletvekillerine göstermek isteyen Kaya, sözün Atatürk’ün Vasiyet Odası’ndan kaldırıldığını fark etti. Yapılan eylemin büyük saygısızlık olduğunu ifade eden Kaya, “Bu kıymetli, bu anlamlı, bu derin mana içeren sözü kim neden buradan kaldırdı?” diye sordu. Kentin valisine ve belediye başkanına seslenen Kaya, “O sözü lütfen, bir an önce buraya asın, buraya ziyarete gelen insanlar görsünler, köşkün önemi zaten o sözde saklıdır. Büyük önderimiz bütün mal varlığını Türk milletine burada bağışlamıştır. O sözün burada olması çok kıymetlidir” dedi.

2021 YILINDA RESTORASYON YAPILDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'nün onayı ile 2021 yılında restorasyona alınan Atatürk Köşkü'nün içindeki eşyaların bilimsel yöntemlerle incelemeye alınacağı, eşyaların tarihsel gerçekliklere göre ayıklanacağı ifade edilmişti.

TRABZON ATATÜRK KÖŞKÜ

Trabzon Atatürk Köşkü, Soğuksu semtinde küçük bir çam korusu içinde yer alır. Yirminci yüzyılın hemen başında yaptırılmış 1923'ten sonra hazineye kalmıştır. Atatürk 1934 ve 1937 yıllarındaki Trabzon ziyaretlerinde, bu köşkte konuk edilmiştir. O'nun ölümünden sonra Trabzon belediyesi tarafından o dönemde kullanılan eşyalarla dekore edilerek "Atatürk Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır.

 

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Abbas
6.09.2022 11:58
Mal mülk olmayınca, Siyaset yapmak için adam bulmak zor olur, gerçi daha iyi olur, ama torpil olmaz, vatandaş da ister mi ?? Sanmam istemez  
 
Ramiz Ağa
6.09.2022 11:51
Flaş haber akp Erzurum il başkanı Parti'nin parasıyla bir milyon liraya makam aracı alıyor onuda şoförünün üzerine kayıt ediyor .bunlar memleketi soymaktan vakit bulunca birbirlerini soyuyorlar.yuh  
 
Garibin Sesi
6.09.2022 11:28
Levhayı Kaldıranlar düzenden nemalanan pontusculardır.Sözler bu güne örnek olması gereken sözler  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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