﻿AKP iktidarını deşifre eden politika!

AKP hükümeti AB'ye giriş politikası sürdürürken, iktidarın medyadaki algı mühendisleri, Türk Milleti'nin önüne, ancak Pavlov'un köpeklerini kandırabilecek bir tercih sunmuştu:

- Ya Avrupa Birliği, Ya Suriye!

- Ya Küreselleşme, ya Suriye!

Soru, çoktan seçmeli bile değildi! İki alternatif varmış da birisini seçmeye mecburmuşuz gibi bir kabulle soruluyordu!

Sonraları aynı destekçiler, iktidarın "sıfır sorun" politikasına da tam destek verdi. Suriye ve Irak ile ortak bakanlar kurulu toplantıları yapılıyor, vizeler kaldırılıyordu...

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Biz de ilk Suriye ziyaretimizde Suriye Başkanı Muhammet Naci Otri ile görüşmüştük. Büyük Itri'nin torunu olan Otri,

"Biz artık Türkiye-Suriye'yi bir bölgesel coğrafya olarak görüyoruz. Hatta şöyle diyoruz: Bütün Suriye Türkiye'nindir. Bütün Türkiye Suriye'nindir" demişti.

Suriye müftüsü Dr. Ahmad Badr Al-Din Hassoun da "Türkiye ile Suriye arasında bir sınır yoktur. Sınırları artık sadece bayram arifesinde değil 365 gün açalım ve 365 gün bayram olsun, buluşmamız daimi olsun. Türkiye'nin nüfusu, 50 milyon değil, 1.5 milyardır" diye konuşmuştu. (Müftü, Türkiye'nin nüfusunu hala 50 milyon zannediyordu...)

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Bu girişi şunun için yaptım... Sputnik, "Suriye milli basketbol takımı ve Al Wahda takımı oyuncusu Türk basketbolcu Kemal Canbolat'ın görüşleri"ni yayınladı. Türk basketbolcu, Suriye milli takımında nasıl oynuyor? Herhalde, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Alman milli futbol takımında oynayabilmesi gibi...

Her neyse, röportajda Canbolat'ın dikkatimi çeken sözleri ve tespitleri var...

Mesela diyor ki, "Ben burada her kimle konuştuysam, Türk halkıyla Suriye halkının hiçbir problemi yok. Hatta kültürel olarak, modern kültür olarak geçmişten, tarihten zaten çok fazla etkileşim var. Çok benzerlikler var. Modern kültür olarak insanların çoğu Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Burada yaşayan 10 insandan 8'i Türk dizilerini izliyor. Ben seyretmememe rağmen, bilmediğim aktörleri, dizileri herkes seyrediyor. İnsanların Türkiye'ye karşı büyük bir sempatisi var. İki ülkenin vatandaşları arasında hiçbir şahsi problem yok. Sadece iç savaşın başladığı zamandan itibaren diplomatik krizler var ve bu krizler de yavaş yavaş aşılmaya başlıyor. Suriye'nin tekrardan bağımsızlığını tüm dünya kabul ediyor. Şu an birçok ülkeyle görüşmeler devam ediyor. Hatta Suudi Arabistan önümüzdeki haftalarda Suriye'deki büyükelçiliğini açacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile çok iyi diplomatik ilişkileri var. Yani burada hayat yavaş yavaş daha da normale dönüyor. Zaten normal sosyal hayat insanlar arasında devam ediyor. Üzerine uluslararası diplomatik ilişkiler de daha iyiye doğru evriliyor..."

Canbolat, sözlerini "Güçlü bir Türkiye ve bağımsız bir Suriye bölgedeki tüm kötülükleri, terörizmi hatta ticaret ve ekonomiyi daha iyi hale getireceğini düşünüyorum. Umarım yakın zamanda ülkelerin liderleri bir araya gelip istikrarı beraber sağlamayı başarırlar" şeklinde bitirdi.

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Bu bakış açısı, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi şöyle dursun, Otri'nin "Bütün Suriye Türkiye'nindir. Bütün Türkiye Suriye'nindir" bakış açısına da uygundur. Rusya ve Suriye'nin çıkarlarına ve AKP iktidarının siyasi hedeflerine de uygun olan böyle bir politikanın resmen kabulü, Türkiye'yi Türkiye olmaktan çıkarır.

Türkiye daha şimdiden Suriyeleşmeye başladı...

Türkiye'nin Türk Milleti ekseninden çıkarılmasını ABD ve AB istiyor. İktidarın bugüne kadar yaptığı da budur zaten. Suriyeleşerek, Türkiye'de Türklüğün hakkından geleceklerini zannediyorlar herhalde. İktidarın stratejik tercihi bu yönde ama artık deşifre oldular...