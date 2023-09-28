AKP iktidarını unutup CHP’yi yerden yere vuran CHP’liler

Enflasyon çıldırarak emekliyi, dar gelirliyi, esnafı, çiftçiyi eziyor.

“Yeni Anayasa” diyen ucube Tek Adam Rejiminin mucitleri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin yeni hedeflerinin ne olduğu düşünülmüyor, sorgulanmıyor.

2024 bütçesi için cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan çalışmalar umurlarında değil.

CHP’yi yerden yere vuran CHP’lilere bakıyorum tepki yok…

Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR'ın yayın organında yayınlanan Atatürk yazısında Bekir Tank isimli alçak özetle diyor ki;

“Türkiye'de geçen yüz yıl içinde en fazla hakarete ve saygısızlığa maruz kalan şahsiyetin Atatürk olduğunu görürüz. Çünkü kendisine ‘Müslüman’ demektedirler ve bununla da kalmayarak kimileri ruhuna Fatiha bile okumaktadır.

Aklımıza şu üç ihtimal geliyor:

Birincisi; bu Müslümanlar Atatürk'ün Müslüman olmadığını bilmeyecek kadar cahildirler!

İkincisi; Atatürk'ün Müslüman olmadığını biliyorlar, ama kendilerince takiye yapıyorlar!

Üçüncüsü; Fatiha okuyormuş gibi yaparak, aslında, ‘Ey hayatında Müslümanlara kan kusturan Atatürk, işte buradayız! Sakalımızla, çarşafımızla ve başörtümüzle buradayız!’ şeklinde bir çeşit meydan okuyorlar... Aksi halde kendi kendilerini aşağılamış olurlar ki, bir Müslümanın alametifarikası, izzetidir!”

Allah belanı versin utanmaz, arlanmaz, hain…

HÜDA PAR da AKP de MHP de akıl almaz şekilde sessiz kalıyorlar.

İşte yüzde 50+1 seçim sisteminin Türkiye’ye siyasi ihaneti budur.

Çünkü bu ihanet zihniyeti Erdoğan tarafından ne yazık ki 4 milletvekili verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı.

CHP’yi yerden yere vuran CHP’lilere bakıyorum tepki yok…

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sonrası yaşananlar nedeniyle Erdoğan tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan Süleyman Soylu azledildi.

Soylu’nun 15 Temmuz gecesi ellerinde otomatik ağır silahlarla TRT’deki FETÖ’cülere yaptığı baskın ekibinin başı olan suç örgütü elebaşısı Ayhan Boran Kaplan’ın tutuklanması sonrası Erdoğan hâlâ sessiz.

Kaplan’ın Ateş cinayetinde rolü medyaya yansıyor.

Erdoğan ve Bahçeli cinayetin aydınlanması için en ufak bir çağrı yapmıyorlar, tepki koymuyorlar.

İçişleri yeni Bakanı Ali Yerlikaya’nın uyuşturucu ve mafya çetelerine karşı başlattığı temizlik harekâtı bütün hızıyla sürüyor.

Soylu’ya yönelik suçlama ve eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıkıyor.

Hangi ilişkiler, nasıl kuruluyor?

CHP’yi yerden yere vuran CHP’lilere bakıyorum tepki yok…

Ancak;

CHP’nin 100 yıllık imajını yıkacak dedikodular, yalanlar, iftiralar, televizyonlarda ve sosyal medyada havada uçuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılsın Özgür Özel ya da Örsan Öymen Genel Başkan olsun diyebilirsiniz.

Ancak taraftarları olarak birbirinize bu denli etik dışı saldırmanız utanç vericidir.

Bakıyorum da Örsan Öymen ve kendisini destekleyenler bu çirkin tablonun parçası olmuyorlar.

Bakıyorum da Kılıçdaroğlu masaya yumruğu vurmuyor.

Anlıyorum ki Kemal Bey, CHP’nin 100 yıllık mazisine leke düşürmek istemiyor.

4-5 Kasım’da yapılacak Kurultay’a bir kısım CHP’lilerin bu çirkinliklerle gitmesi 100 yıllık parti kültürüne asla yakışmıyor.