AKP İlçe Başkanının akrabaları belediye müdürünü dövdü. O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, AKP İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu’nun iki kardeşi ve iki yeğeni, belediyenin Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç.'ye saldırdı.

KAYNAK: İHA
AKP İlçe Başkanının akrabaları belediye müdürünü dövdü. O anlar kamerada

İHA'nın haberine göre; saldırı, belediye önünde gerçekleşti ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepçe Tartışması Büyüdü

Olayın sebebi, ilçe başkanının bir köye kepçe talebi oldu. Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç., kepçenin başka yerde çalıştığını söyledi. Bu cevap ilçe başkanının kardeşleri Salih Mehmetoğlu, Ömer Faruk Mehmetoğlu ile yeğenleri İbrahim Mehmetoğlu ve Önder Mehmetoğlu’nu kızdırdı. Saldırganlar, belediyeye gelerek M.N.Ç.'yi aracının içinde darp etmeye başladı. Polisin müdahalesine rağmen saldırıyı sürdüren saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Müdür Hastaneye Kaldırıldı, Saldırganlar Tutuklandı

Yaralanan Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç., ilk olarak ilçe hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen M.N.Ç., saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ilçe başkanının akrabaları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ise şoke etti. Görüntülerde, saldırganların M.N.Ç.'yi aracında tekme tokat dövdükleri ve polisin araya girmesine rağmen vazgeçmedikleri görülüyor.

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