AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı
MHP, yerel seçimde kaç ilde aday çıkaracağını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 28 büyükşehirde AKP’nin adayını destekleyeceklerini Mersin ve Manisa’da ise aday çıkaracaklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere işleyen sürecin sonuçlandığını söyledi.

Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Yıldız, Mersin ve Manisa’da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının destekleneceğini açıkladı. Yıldız, kalan 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AKP'li Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının destekleneceğini duyurdu.

“Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22’sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır” diyen Yıldız, tarihsel önemi sebebiyle Ahlat’ta AKP adayının, Söğüt’te ise MHP adayının desteklenmesinin uygun bulunduğunu söyledi.

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