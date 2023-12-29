Cumhur İttifakı’nın iş birliği yapacağı il sayısı 29'a çıktı: MHP 24, AKP 5 ilde aday çıkarmayacak

AKP ve MHP 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 29 ilde ittifak yapacak.

İttifak yapılacak iller arasına Erzincan da girdi. Bu ilde AKP aday çıkarmayarak MHP’yi destekleyecek. Mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun’un yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

MHP’nin AKP’nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.

5 ilde de MHP’nin adayı desteklenecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.

İki parti; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat’ta ise seçime kendi adayları ile girecek.