Cumhur İttifakı’nın iş birliği yapacağı il sayısı 29'a çıktı: MHP 24, AKP 5 ilde aday çıkarmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı’nın iş birliği yapacağı il sayısı 29'a çıktı: MHP 24, AKP 5 ilde aday çıkarmayacak
AKP ve MHP’nin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı’nın işbirliği yapacağı iller açıklandı. Listeye göre, ittifak yapılacak iller arasına Erzincan da girdi.

AKP ve MHP 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 29 ilde ittifak yapacak.

İttifak yapılacak iller arasına Erzincan da girdi. Bu ilde AKP aday çıkarmayarak MHP’yi destekleyecek. Mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun’un yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

MHP’nin AKP’nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.

5 ilde de MHP’nin adayı desteklenecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.

İki parti; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat’ta ise seçime kendi adayları ile girecek.

İlgili Haberler
Fatih Erbakan Cumhur İttifakı’na savaş açtı. ‘Verilen sözler tutulmadı’
Davutoğlu’ndan AKP ve MHP ile ittifaka yeşil ışık
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı
AKP ve MHP yerel seçim için anlaştı
AKP'nin aday çıkarmayacağı iller belli oldu. AKP ve MHP büyükşehirlerde anlaştı
MHP'li milletvekilinden AKP'li başkanlara sert sözler. Cumhur İttifakı'nda Şanlıurfa krizi
Son Haberler
Diyanet, yılın son hutbesinde yılbaşını hedef aldı: Noel baba, eğlence, çam ağacı, piyango, alkol... Gündem
Diyanet, yılın son hutbesinde yılbaşını hedef aldı: Noel baba, eğlence, çam ağacı, piyango, alkol...
İsrail Refah’ı vurdu: 20 ölü, 55 yaralı Dünya
İsrail Refah’ı vurdu: 20 ölü, 55 yaralı
Merkez Bankası'ndan ‘enflasyon’ açıklaması: Asgari ücret ve ocak ayı işaret edildi Ekonomi
Merkez Bankası'ndan ‘enflasyon’ açıklaması: Asgari ücret ve ocak ayı işaret edildi
İsrail'den Şam'a hava saldırısı Dünya
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Süper Kupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Kupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Yargıtay Başkanı’ndan AYM’ye ‘Can Atalay’ mesajı: ‘Temyiz kabiliyeti yok’ mantığıyla adaletten uzaklaşmayın Gündem
Yargıtay Başkanı’ndan AYM’ye ‘Can Atalay’ mesajı: ‘Temyiz kabiliyeti yok’ mantığıyla adaletten uzaklaşmayın