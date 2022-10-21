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  • AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe üretim yapılmadığını iddia ettiği fabrikaya davet edildi ancak kabul etmedi. ''Yalanla

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe üretim yapılmadığını iddia ettiği fabrikaya davet edildi ancak kabul etmedi. ''Yalanlar üzerinden oluşturdukları algılara sığınmak zorundalar”

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hadımköy'de bulunan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştırılmadığını öne sürdüğü bir basın açıklaması yaptı. Bu sırada İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yanına geldiği Kabaktepe'yi üretimin sürdüğü fabrikaya davet etti. Daveti kabul etmeyen Kabaktepe ve yanındakiler ile Nama arasında tartışma yaşandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "İşlerine gelmediği için yalanlar üzerinden oluşturdukları algılara sığınmak zorundalar" dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 16:27
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AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe üretim yapılmadığını iddia ettiği fabrikaya davet edildi ancak kabul etmedi

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe üretim yapılmadığını iddia ettiği fabrikaya davet edildi ancak kabul etmedi. ''Yalanlar üzerinden oluşturdukları algılara sığınmak zorundalar”
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AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bugün Hadımköy'de, İBB’ye ait Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı tepeden gören bir noktada basın açıklaması yaptı. Kabaktepe, açıklamasında, fabrikanın çalıştırılmadığını öne sürdü ve “Arkamızda bulunan halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45-50'si tamamlanmış, makineleri alınmıştı" dedi.

Açıklamanın sonuna doğru İstanbul Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Osman Nuri Kabaktepe'nin yanına gelerek, Karatepe’yi üretimin devam ettiği fabrikaya davet etti.

DAVET EDİLDİ, İÇERİ GİRMEDİ

Kabaktepe, “Baskın yöntemiyle olmaz, biz sizi fabrikamıza davet ediyoruz, kapımız açık” diyen Nama'ya olumsuz karşılık verdi. Kabaktepe, "Baskın yöntemini Genel Başkan’ınızdan siz öğrendiniz, bizde öyle bir yöntem olmaz. Biz, geleceğimiz zamanı ilan ederiz. Sakin olun. Biz, ilan ederek basın toplantısına geliyoruz. Burada 3 aydır ekmek üretilmiyor. Bir hafta önce yaptığımız basın toplantısından sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz. Üretime başladıysanız dediğiniz gibi, tebrik ederiz" diyerek alandan ayrılmaya çalıştı.

Nama, Kabaktepe’ye, “Yüzde 45-50’si tamamlanmış, makineleri alınmıştı” dediği fabrikanın 11 Mart 2019’daki sadece hafriyat yapılmış bir alandan ibaret halinin fotoğrafını gösterdi.

Fabrika, 23 Temmuz 2022'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı.

KAFTANCIOĞLU: 'FABRİKAYI BİRLİKTE GEZELİM' DAVETİNE İCABET ETMEMİŞ. ACABA NEDEN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kabaktepe'ye tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün AKP İl Başkanı, Hadımköy’de açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çevresinde basın açıklaması yapmış. Kameralar önünde 'üretim yapılmıyor' yalanına sığınırken Halk Ekmek Başkan Vekili’nin 'Fabrikayı birlikte gezelim' davetine icabet etmemiş. Acaba neden?

Cevabı belli: Çünkü içeri girip gezmiş olsaydı eğer, halk için nasıl bir tesisin yapılmış olduğunu görecekti. İşlerine gelmediği için yalanlar üzerinden oluşturdukları algılara sığınmak zorundalar. Çünkü korkacak bir şeyi olanlar kapıları kapatır, CHP’de sonuna kadar açık!"

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Furuncu
21.10.2022 16:44
Ülkeyi soyup soğana çevirdiniz, hazinede metelik bırakmadınız, İBB'nin fabrikasının çalışıp çalışmadığına mı taktınız? Ki çalışıyor imiş bu fabrika. Gel gösterelim diyorlar gitmiyorsun. Yalancı herif  
 
Ss
21.10.2022 16:39
Palavra partisi ne olacak başka  
 
vatandaş
21.10.2022 16:35
acaba bu yapılan beyan veya beyanetler yeni çıkan basın yasasına uygun mu değilmi.uygunsa diyebilecek bir şey yok. uygun değilse gereği yapılacak mı acaba.yalan veya doğru bilemem  
 
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