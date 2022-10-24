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Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak

Bursa'da binlerce çalışanı bulunan Bosch fabrikası 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara verecek. Fabrika konuyla ilgili işçileri bilgilendirdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 23:46
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Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
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Bosch fabrikası hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri nedeniyle 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara vereceğini duyurdu. Fabrikadan işçilere yapılan bilgilendirmede, "Tüm dünyada etkisini gösteren hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri müşterilerimizi de etkilemekte ve araç taleplerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Son dönemde fabrikamızda da buna paralel sipariş miktarında düşüşler ve iptaller gözlemlenmektedir. 

Bu nedenler ile gerileyen müşteri taleplerini dengelemek için fabrikamızda 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretim duruşları planlanmıştır. Detaylı üretim planına bağlı olarak bazı ürünler üretim durdurma kararından etkilenmeyecektir. Yöneticileriniz ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır.

YILLIK İZİNLERİNİ KULLANACAKLAR

 27-30 Ekim 2022 döneminde saat ücretli çalışanlarımız varsa 2022 ve öncesine ait yıllık izinlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayan çalışanlarımız için zorunlu eğitimler düzenlenecektir. Aylık ücretli çalışanlarımız, mevcut yıllık izin günlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayanlar esnek izin kullanacaklardır. Esnek bakiyenin eksi 40 saati aşması durumunda maaş kesintisi yapılmayacaktır. Aylık ücretli çalışanlarımız için evden çalışma modeli uygulanmayacaktır" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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İsmet Özmen
24.10.2022 05:16
Türkiye'nin bütün kazanimlari çerez parasinla satıldı satılan parayida var ur ettiler ülkemizin durumu içler acısı sahada kötüye gidecek çünkü yumurtlayan tavuğu ejnebilere satıldı yapı paydos  
 
Nihat
24.10.2022 00:44
Kış zor geçecek. Döviz kıtlığı olursa piyasa çöker.  
 
Ferit
24.10.2022 00:03
2001 kriziyle gelen akp 2023 kriziyle gidiyor. Birde üstüne 600 milyar dolar borç bırakarak. Kim ödeyecek bu borcu.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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