AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı

Meşruiyet tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Seçim sonucunu tüm dünya ve Türkiye'de herkes net bir şekilde algılamışken, algılamayan tek kişi Sayın Kılıçdaroğlu' dedi. Öte yandan AKP'li Çelik, CHP'li Mahir Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki söylemlerine de tepki gösterdi.

AKP'li Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; En önemli konulardan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimlerdir. Milletimizin huzuruna gideceğiz ve yerel yönetimle ilgili yapılanları milletimizin huzuruna arz edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız, hem MKYK'mıza hem teşkilatlarımıza önümüzdeki yerel seçimlere güçlü hazırlanmaları konusunda talimatlarını vermişlerdir. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hizmetsizlikle karşı karşıya kalan büykşehirlerimiz ve diğer şehirlerimiz başta olmak üzere yeni dönemde güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için gereken değerlendirmeleri yaptılar.

Gereken talimatı verdiler. Teşkilatlarımız bu değerlendirmeleri yaparak üzerlerine düşen görevleri yapacaklardır. Bu önümüzdeki süreç önemli olacaktır.

"SEÇİM SONUCU ALGILAMAYAN TEK KİŞİ KILIÇDAROĞLU"

Seçim sonucunu tüm dünya ve Türkiye'de herkes net bir şekilde algılamışken, algılamayan tek kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, 'Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz' dedi. Neyi kast ettiğini CHP seçmeni bile anlamlandırabilmiş değil. Ağır bir yenilgi almıştır. Büyük iddialarla yedili masa kurmuştur.

Bu masanın siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Ortaklarının her birinin tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye dönük olarak ağır eleştirileri vardır. Hatta masanın içinde yer alanların, masanın siyasi denklemine kadar her konuda değerlendirmeleri vardır.

Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia ediyor.

AKP MKYK'da 7 Ekim'de kongre yapılması yönünde karar alındı. Olağanüstü kongre süreci resmen başladı.

"KOLTUĞU İÇİN DEMOKRASİYİ ZEHİRLİYOR"

Buna karşılık Kılıçdaroğlu, CHP'nin hakkı olan milletvekilliği bu partilere dağıtmıştır. Normalde bir genel başkanın açıklamada bulunması gerekir.

Fakat Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama yapamayacağı için sürekli konuyu kaybettiği seçimin meşruiyetine getiriyor. Burada tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Koltuğunu korumak uğruna, Türkiye demokrasisini zehirlemekten geri durmayacağını göstermiştir.

Terör örgütleri kendisini desteklediğini açıklarken bunlara yönelik açıklama yapan dememize rağmen açıklama yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde kendisi adına yüksek baskılı stresl tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı.

CHP yönetiminie neden gizli ortaklıklara girdiğine dair hesap vermesi gerekirken vermiyor. Niçin gizli tahhütlerde bulunması gerekirken bundan kaçınıyor. İttifak ortaklarına dürüst olmadığı ortaya çıkıyor. Siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, kendi partisine kayıplar yaşatmış, milletimize yalan söylemiş. Demokrasinin yegane sahibinin millet olduğunu ve bu hakkı hukuku sonuna kadar koruyacağımızı belirtiyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde yüksek baskılı tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı. CHP yönetimine niçin gizli ortaklıklara girdiğine yönelik hesap vermesi gerekirken, vermiyor. Bu, Yassıada zihniyetidir. Seçim sonuçlarını tanımayarak yargı vesayetinin eliyle seçim sonuçlarını sabote ediyorlardı. Tabii ki demokrasimizi, sivil siyaseti savunacağız.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR VE ORMAN YANGINLARI

Deprem bölgesi her zaman gündemimizdi. Evler, okullar, su kaynakları hayatın yeniden normale dönmesi için her türlü konuyu yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız tüm bu süreçlerin detayların yakından takipçisidir. Her zaman gündemimizdesiniz. Her zaman yakından takip ederek yaraların sarılması için iradesini her zaman en yüksekte tutmaktadır.

Orman yangınları ile müdahalede bu yıl bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Yeşil vatanımızı korumak konusunda filomuzu giderek güçlendiriyoruz. Özellikle orman işçilerimize bu fedakar görevleri için sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz.

ERDOĞAN, RUSYA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir.

AKŞENER'İN 'AYRI AYRI SEÇİME GİDELİM' ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin altını çizmiştir. Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, seçimlerde ve onun dışındaki siyasi alanın yönetilmesinde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini, bunu bizim de son derece kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum.

Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği çelişki son derece önemlidir. Birkaç ay önce her biri Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alanlar ittifak kuranlar bugün tek başına hareket edeceğini söylüyor. Seçim döneminde verdiğiniz sözler hangi anlaşmalar üzerine verildi? Öz eleştiri yapmak yerine, millete hesap vermek yerine hepsi CHP seçmenine haksızlık yapılıyor.

CHP'Lİ MAHİR POLAT'IN ERDOĞAN'A YÖNELİK SÖZLERİ

Siyasi mücadelenin bir ahlakı vardır. Muhalefet tabii ki görevini yapacak. Ahlaki temellere dayanan eleştiriler tabii ki başımızın üzerindedir. Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır. Topluma hesap vermeleri gereken tablo var.

Kendi genel başkanları ittifak ortaklarına yalan söylemiş. İttifak üyeleri CHP'yi yerden yere vururken, bu tabloyu değerlendirmeleri gerekirken bu yüzleşmeden kaçmak için sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmak gibi tutum içine giriyorlar.

Partimizin İzmir milletvekili arkadaşlarımız gereken cevabı vermiştir. CHP'nin önce böyle bir üslup bize yakışmaz diye onların değerlendirme yapması gerekmektedir.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNDEKİ ÖNEM

Emime Hanım, kız çocuklarının okutulması için özel önem verdi. Bu ülkemizin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olarak görüldü. Çeşitli sebeplerle taşrada çocuklarını okula göndermeyenleri ikna için kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Siyasi serüvenimizin en önemli çalışmalardan biri kız çocuklarının eğitimine verdiği önemdir. Çok güçlü bir proje yürütülüyor eğitimi yarıda kalmış kız çocukları için. Saygıdeğer hanımefendiye projeyi himaye ettikleri için teşekkür ediyoruz.

DÜNYADAKİ İKLİM KRİZİ

BM Sekreterinin açıklaması oldu. Siyaset yapanların iki kere düşünmesi gereken açıklama oldu. Sıcaklık ve soğukluklar arasındaki farklar, buzulların çözülmesi dünyayı sorunlarla karşı karşıya getiriyor. İnsanlığın geleceği açısından yeni tehdit oluşturuyor.

Bunlar hem insani hem de ülkeler açısından kaosların ortaya çıkmasına yol açıyor. Çevre konusunda sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın yeşil vatana verdiği önem devam ediyor.

Bizim neler yapabileceğimiz konusunda, ülkemizi güçlü bir şekilde nasıl çıkarabileceğine yönelik yasal düzenlemeler olacak.