AKP İstanbul İl Başkanı’ndan kafaları karıştıran sözler: Görmezden geleni aptal sanıyorlar

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yerel seçimlerin ardından görevde kalıp kalmayacağı tartışmaları sürerken, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

X platformunda yaptığı paylaşımda Kabaktepe, “Anladım ki; Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki, biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar” ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Altına yapılan yorumlar arasında 'Osman Bey, neler dönüyor?', 'Parti içinde bir huzursuzluk mu var?', “AKP İstanbul il başkanı bazı AKPlilere mesaj vermiş” ,” Osman bey neler oluyor öyle”, 'İçeride bir hareketlilik mi söz konusu?' ve 'Bu mesajlar kime gönderildi?' gibi dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Öte yandan bazı kullanıcılar da Kabaktepe’nin geçmiş zamanlar böyle paylaşımlar yaptığını belirterek, altında bir mesaj olmadığını savundu.

ERDOĞAN’A MESAJ MI VAR?

İl Başkanı Kabaktepe'nin paylaştığı mesajda, kullandığı ifadelerin, kendisini görevden almak için kulis yapan kişilere yönelik olduğu iddia edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den özel bir rapor istediği de öne sürülmüştü.

Ayrıca Kabaktepe'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerinin kaybedilmesi dolayısıyla istifasının da istendiği kulislerde konuşuluyordu.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1970 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1988 yılında Fatsa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1997 yılında aynı üniversitede Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik yaptıktan sonra, bir dış ticaret şirketinin kurucu ortaklarından biri oldu.

Kabaktepe'nin siyasi kariyeri Milli Gençlik Vakfı'nda başladı; burada Bursa İl Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Refah Partisi'nde Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı yaptı ve ardından Fazilet Partisi'nde çeşitli görevler aldı. Ayrıca Saadet Partisi'nde Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaparak partinin Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne kadar yükseldi.

Siyasi hayatının yanı sıra Kabaktepe, birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2016 yılında Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Kabaktepe, halen Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarına da önem veren Kabaktepe'nin, “An’a Düşen Notlar”, “Dil Felsefesi”, “Akkirmani’nin İklil Et-Teracim Adlı Eserinin Felsefi Değeri” gibi çeşitli konularda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca kentsel planlama, etik ve edebiyat üzerine de çeşitli incelemeleri vardır.

24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı olarak seçilen Osman Nuri Kabaktepe, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.