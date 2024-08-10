Bali’deki yaralı Türk vatandaşının bilet parasını İmamoğlu ödedi. Endonezya Büyükelçisi'nden açıklama geldi

Düzenleme: Sevcan Girgin
Bali’deki yaralı Türk vatandaşının bilet parasını İmamoğlu ödedi. Endonezya Büyükelçisi'nden açıklama geldi

Bali Adası'nda bir kaza geçiren Türk vatandaşının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maddi yardımıyla Türkiye'ye getirileceğinin ortaya çıkmasının ardından, Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan bir açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Endonezya'nın Bali Adası'nda trafik kazası geçirip ağır yaralanan ve hastane masraflarını ödeyemediği için tedavi gördüğü hastanede kalan Türk vatandaşı Tuğcan Işık'ın ve ona eşlik eden medikal refakatçinin uçak bileti masraflarını karşıladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da yaptığı bir yayında, Bali'de kaza geçiren Tuğcan Işık'ın tedavi masrafları nedeniyle hastanede mahsur kaldığını duyurdu. Özdemir, Sağlık Bakanlığı'na ulaştıklarını ancak bakanlık tarafından ambulans uçak gönderilmediğini belirtti.

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İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ

Bu durumu öğrenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Tuğcan Işık ve medikal refakatçisi için "business class" biletleri kendi kişisel hesabından ödediği ortaya çıktı. İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cüneyt Özdemir’in paylaşımı sonrasında irtibat kurduklarını ve yardım ettiklerini ifade etti. Biletlerin toplam 170.000 TL'ye mal olduğunu ve sadece "business class" ile hastanın ve refakatçinin kabul edildiğini belirtti.

Kazadan yaklaşık bir hafta sonra, Tuğcan Işık'ın bir arkadaşı olan Bilge Kağan Baş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Endonezya'daki hastanenin ameliyat için yaklaşık 1 milyon TL talep ettiğini dile getirdi.

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BÜYÜKELÇİ'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, Tuğcan Işık'ın durumunun Büyükelçiliğe iletilmesinin ardından tedavisinin Türkiye'ye nakli konusunu gündemlerine aldıklarını söyledi Küçükcan, "Tuğcan Işık’ın Bali’de kaza geçirerek özel bir hastanede tedavi gördüğü ancak tedavinin sürdürülmesi için yeterli maddi kaynağın olmadığı Büyükelçiliğimize ulaştığı andan itibaren hastamızın tedavisi Türkiye’ye transferini gündemimize aldık" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaydan çok sonra haberleri olduğunu aktaran Küçükcan, "Tuğcan’ın arkadaşı Bilge Kağan Baş'ı bizzat arayarak hastanın durumuna ve doktor raporuna göre hangi yolla transfer edilebileceğini ilişkin yöntem ve seçenekleri açıkladım" dedi.

Türkiye’nin tüm kurumları ile yurt dışındaki vatandaşlarının yanında olduğunun altını çizen Büyükelçi Küçükcan iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok’ denilmediğini söyledi. Konuya ilişkin 24 saat geçmeden çözüm üretildiğini belirten Büyükelçi Küçükcan, “Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye’ye getirilecek" dedi.

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