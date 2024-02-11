AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: AA
AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti
AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.''

Baltacı’nın, AKP İl Başkanlığı’nın karşısındaki yolda akşam saatlerinde gerçekleşen kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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