İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: İHA
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul’da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı sebebiyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapalı olurken, pazartesi program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı da araç alımına kapalı olacak.

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26 ŞUBAT PAZARTESİ SABAHINA KADAR BAZI YOLLAR VE İSTASYONLAR KAPALI OLACAK

26 Şubat Pazartesi günü 06.00'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak. Ayrıca Fatih ilçesi Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapalı olacak.

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