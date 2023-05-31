AKP listelerinde kendisine yer bulamadığı için Meclis’e giremeyen Destici, gözü Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına dikti

Destici, kabineyi kurmanın ve hükümeti oluşturmanın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu ifade ederek, "Böyle bir teklif gelirse, parti kurullarımızda bunu değerlendiririz. Biz siyaset yaparken devletimize, ülkemize hizmet etmek amacıyla çalışıyoruz. Hizmet etme imkanı yakaladığımızda ise hizmetten kaçınmayız. Ancak, söylediğim gibi bu konuyla ilgili bir görüşme veya konuşma gerçekleşmemiştir" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye seçime ortak listeden girmeme konusunda "keşke"si olup olmadığı sorulduğunda, şu şekilde yanıt verdi:

"Biz beklediğimiz sonucu alamadık. En son kendi adımızla, amblemimizle girdiğimiz seçime, 2015'e göre aldığımız oyu oransal olarak ikiye katladık, sayı olarak da iki katının üzerinde oy aldık. Ancak, bu beklentilerimizin altında kaldı ve bizim için bir başarı değildi. Biz minimum yüzde 3'ün üzerinde oy almayı bekliyorduk ve belirli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeyi umuyorduk. Sahada durumumuz iyi gözüküyordu, ancak bu durum sandığa yansımadı. Biz pişman değiliz. Sadece, keşke 4 parti bir araya gelerek birlikte hareket etseydik, bugün çok daha güçlü bir şekilde Meclis'te temsil edebilirdik. Bu gerçeği görmüş olduk. Ancak, bu kararı sadece biz verme yetkimiz yoktu ve diğer partilerin kararlarına da saygı duyuyoruz."