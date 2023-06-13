BBP lideri Destici’nin ‘dertli’ paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı ‘dertli’ paylaşımla sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

BBP lideri Destici’nin ‘dertli’ paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Mustafa Destici yaylada bir kayanın üzerine oturduğu anın videosunu paylaşmış, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" şeklinde bir not eklemişti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Video ve paylaşım kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girmiş, “mesajı kime” sorularını akla getirmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları videoyu yeniden düzenleyerek arka fona yeni yeni şarkılar ekledi.

Orhan Gencebay’ın “Hor Görme Garibi” isimli şarkısı ile yeniden düzenlenmiş video ise en çok sevilen ve paylaşılan video oldu.

“Hor Görme Garibi” şarkısının sözleri ise şöyle;

Nerde boynu bükük bir garip görsen

Hor görme kim bilir ne derdi vardır

Nerde boynu bükük bir garip görsen

Hor görme kim bilir ne derdi vardır

O garip hâlinde ne sırlar gizli

Onu bu hâllere bir koyan vardır

O garip hâlinde ne sırlar gizli

Onu bu hâllere bir koyan vardır

Belki benim gibi sevdiği vardır

Ümitsiz bir aşkın garibi oldum

Aradım hatayı kendimde buldum

Ne söylesem gönül dinlemez

Deli gibi seven yine ben oldum

Ne söylesem gönül dinlemez

Delice seven yine ben oldum

Delice seven yine ben oldum

Nice ümit dolu hayat yolunda

Yolunu kaybeden garip ne yapsın?

Nice ümit dolu hayat yolunda

Yolunu şaşıran garip ne yapsın?

Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan

Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın

Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan

Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?

Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?

Madem yaşamaya geldik dünyaya

Benim de her şeyde bir hakkım vardır

Sevmiyorsan hor görme bari

Benim de senin gibi Allah'ım vardır

Sevmiyorsan hor görme bari

Benim de senin gibi Allah'ım vardır

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