BBP lideri Destici’nin ‘dertli’ paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Mustafa Destici yaylada bir kayanın üzerine oturduğu anın videosunu paylaşmış, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" şeklinde bir not eklemişti.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Video ve paylaşım kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girmiş, “mesajı kime” sorularını akla getirmişti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları videoyu yeniden düzenleyerek arka fona yeni yeni şarkılar ekledi.
Orhan Gencebay’ın “Hor Görme Garibi” isimli şarkısı ile yeniden düzenlenmiş video ise en çok sevilen ve paylaşılan video oldu.
“Hor Görme Garibi” şarkısının sözleri ise şöyle;
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
Belki benim gibi sevdiği vardır
Ümitsiz bir aşkın garibi oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Delice seven yine ben oldum
Delice seven yine ben oldum
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybeden garip ne yapsın?
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu şaşıran garip ne yapsın?
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de her şeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır