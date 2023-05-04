AKP milletvekili adayı Kütük’ten skandal sözler: Allah Erdoğan'a karşı olanlara şiddetimizi artırsın

Türkiye’de tarihi önem taşıyan seçi mlere geri sayım sürerken Cumhur İttifakı'ndan şiddet çağrıları gelmeye devam ediyor. AKP'den milletvekili adayı Yakup Kütük kutuplaştırıcı söylemlerde bulunarak, "AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi artırsın" ifadelerini kullandı.

AKP milletvekili adayı Kütük’ten skandal sözler: Allah Erdoğan'a karşı olanlara şiddetimizi artırsın

AKP’li Yakup Kütük, Isparta İl Başkanlığı’ndaki konuşmasında ettiği duada muhalefete yönelik “kafir” ifadelerini kullandı.

Kütük, AKP içerisinde birlik vurgusu yaparken “Kafirlere, bize, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı, AKP’ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi artırsın. Bu gücümüz, kuvvetimiz kendimize karşı değil onlara karşı olsun.” diye konuştu.

Kütük, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aralarında muhabbetli ve merhametli ama kafirlere karşı alabildiğine şiddetli bu kritik dönemde, 14 Mayıs gibi özel bir dönemde bu vesileyle Allah kendi aramızdaki muhabbetimizi ve kardeşliğimizi arttırsın. Kafirlere, bize, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı, AKP’ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi artırsın. Bu gücümüz, kuvvetimiz kendimize karşı değil onlara karşı olsun."

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