AKP milletvekili adayı trafik kazası geçirdi

AKP Afyonkarahisar 4. sıra milletvekili adayı Ferda Ertürk ve 3 kişi seçim gezisi esnasında kaza geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertürk, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

AKP milletvekili adayı trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında AKP'li aday Ferda Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Denizli Caddesi üzerinde, A.E idaresindeki 06 CBG 803 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada, seçim gezisi için ilçeye giden AKP Afyonkarahisar milletvekili adayı Ferda Ertürk ile isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ERTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Ertürk, kazanın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hiç kimsenin hayati tehlikesi olmadığını belirten Ertürk şu ifadeleri kullandı: "Bu gece teşkilatımızla bayramlaşma programımız esnasında Dinar-Sandıklı arasında geçirmiş olduğumuz trafik kazası nedeniyle şahsım ve beraberimizdeki heyette ve karşı araçta hiç birimizin sağlık durumunda hayati bir sıkıntı bulunmamaktadır.Arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin."

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