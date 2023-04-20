'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola

İstanbul'da ‘AKP’ plakalı ve ‘çakarlı' bir aracın sürücüsünün, kendisine yol vermeyen taksiciyi aracından indirerek tehdit ettiği iddia edildi. Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde taksicinin "Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın" sözlerine ‘çakarlı’ aracın sürücüsünün "Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola" yanıtını verdiği görüldü.

'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola

İddiaya göre, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi’nde ‘AKP’ plakalı ve ‘çakarlı’ bir aracın sürücüsü, kendisine yol vermediği öne sürülen bir taksiciyle yol ortasında tartışmaya başladı.

Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde ‘AKP’ plakalı ve ‘çakarlı’ aracın sürücüsünün, taksicinin "Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Bekle polis çağırıyorum" sözlerine "Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola" yanıtını verdiği görüldü.

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Taksici ile araç sürücüsü arasında yaşanan diyalog şu şekilde:

“SEN DEVLET MİSİN?”

"-Sen sivil plakasın hayırdır devletin verdiği şey, sen devlet misin?

-Bana konuşma.

-Bekle polis çağırıyorum. Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz, kendisi çakar takıyor, gelip yol kesiyor.

-Terbiyesiz...

-Terbiyesiz sensin, ahlaksızsın. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Videoya çekin arkadaşlar. Terörist sensin.

-Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola. Acil gelin (Telefonda konuşuyor)

-Sen kimsin beni karakola alacaksın. Sen kime güveniyorsun?"

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