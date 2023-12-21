Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması. '10 ilde aday çalışması tamamlandı'

AKP sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Çelik, Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

"CUMHUR İTTİFAKININ BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE TEMASLAR SÜRÜYOR"

Diğer illerle de çalışmaların devam ettiğini aktaran Çelik, "Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Takvimde bir esneme olabilir. Açıklama ile ilgili bir revizyon yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"AKP İLE MHP ARASINDA ÇÖZÜLMEYECEK BİR SORUN YOK"

AKP ile MHP arasında çözülmeyecek bir sorun olmadığını söyleyen Çelik, "Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri ile de Cumhurbaşkanımız görüştü. Bu görüşmeleri de genel merkezimiz değerlendiriyor. Bizim açımızdan bu alanda bir sorun yok. Bizim açımızdan gayet verimli olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.