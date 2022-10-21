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AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, “Allah'a şükürler olsun hayati bir tehlike söz konusu değil” dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:02
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saat 20.00 sıralarında, AKP  Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu aracın Azerbaycan'da kaza yaptığını açıkladı. Kazadan sonra Binali Yıldırım ile koruması ve Şamil Ayrım bugün saat 14.50 sıralarında ambulans uçakla Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali’ne getirildi. 

“CİDDİ BİR KAZA ATLATILDI AMA HAYATİ BİR TEHLİKE SÖZ KONUSU DEĞİL”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik kaza geçirenlerin sağlık durumuyla ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

“Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım Bey’i ve koruma görevlisi arkadaşımız Oğuzhan'ı ambulans uçakla birlikte İstanbul’a getirdik. Dün akşamdan itibaren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Bey, sürekli olarak bizimle beraberdi. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sağlık danışmanı oradaydı. Oradaki başhekim arkadaşlarımız, doktorlarımız, sağlık personelleri sürekli olarak konuyla yakından bir şekilde ilgilendiler. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun hayati bir tehlike söz konusu değil. Ciddi bir kaza atlatıldı ama o kazaya göre hayati bir tehlike söz konusu değil.

Orada hem Cumhurbaşkanımızın doktorlarının hem de Azerbaycan'daki hastanedeki Azeri doktorlarımızın ortak görüşüyle Türkiye'ye hareket edilebileceği kararına varıldı. Zaten dün gece ambulans uçak gönderilmişti. Cumhurbaşkanımıza sık sık bilgi verdik. Kendisini sık sık detaylarla ilgili bilgi aldı. Ayrıca Sağlık Bakanımız oradaki muhattaplarla da görüştü. Biz de kendisiyle görüştük. Netice itibariyle Türkiye'ye gelinebileceği kararı verildi. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in hastane ziyaretinden sonra havaalanına geçtik."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKŞAM SAATLERİNDE ZİYARET EDECEK

Binali Yıldırım ve diğer yaralıların hastanelere nakledildiğini belirten Çelik, "İnşallah belli bir tedavi süreciyle normal hayatlarına dönmüş olacaklar. Tabii bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in bütün detaylarla ilgilenen çok yakın ilgisini müşahede ettik. Oradaki Sağlık Bakanı Teymur Bey ve oradaki bütün Azeri kardeşlerimizin yakın ilgisi sayesinde dün gece bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak Allah'a şükür nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanına da birkaç kere bilgi verdik, biraz evvel de kendilerini bilgilendirdik. Cumhurbaşkanımız bu akşam saatlerinde hastane ziyareti yapacaklar. Bu çerçevede şimdilik hayati tehlike arz eden herhangi bir durum yok. Herkese bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Arayan soran geçmiş olsun dileklerini ileten bütün arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. 

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