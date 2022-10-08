Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın Davutoğlu planı: Sırlar ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, YouTube’daki Babala TV kanalında Oğuzhan Uğur‘un “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk oldu.



Başbakan iken Bahçeli'nin sözleri sonrası Erdoğan tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden Davutoğlu, “Hiçbir yerde devlet teamüllerine ve demokratik hukuk devletine aykırı bir işe izin vermedim. Kanlı dönemin sorumluları terör örgütleridir onlarla ben mücadele ettim. 2019'da ben bir açıklama yaptım. Demokrasiye güveni sarsarsak terörle mücadele zaafa uğrar. Eğer belediye başkanları suç işlemiş iseler YSK neden aday yaptı? Sonra işlemişse, önce suç tescil edilsin. Bunun üzerine Bahçeli, ‘Davutoğlu terörle iş birliği yapıyor.’ dedi. Erdoğan da sessiz kaldı. ifadelerini kullandı.







BEŞTEPE'DE PLAN

Çözüm Süreci sonrası başlayan çatışmalarda yalnız bırakıldığını söyleyen, Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın kendisinin kuyusunu kazdığını söyleyen Davutoğlu, "Ankara'da oturduğun yerden ahkam keseceksin ve ben şehit uğurlayacağım. Bununla uğraşırken Erdoğan, Beştepe'de Binali Yıldırım ile birlikte beni kongrede devirmek için plan yapıyordu. O günlerde terörle mücadelede bizi yalnız bırakan Bahçeli, beni genel başkanlıktan almak için çaba sarf eden Erdoğan, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun da insan içine çıkamaması lazım. Terörle mücadeleden bahsetmemeleri lazım.” dedi.

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